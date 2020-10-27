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Apple повысит цены в AppStore для России и еще пяти стран

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Корпорация Apple через несколько дней повысит цены в магазине приложений AppStore для пользователей из России, Бразилии, Индии, Индонезии, Колумбии и Южной Африки в связи с изменением налогов и курсов валют. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Apple опубликовала обновленный график цен для указанных стран. Из него следует, что минимальная стоимость платного приложения в России будет увеличена на 24 руб. — до 99 руб. Остальные цены вырастут с 149 руб., 229 руб., 299 руб. и 379 руб. до 179 руб., 279 руб., 379 руб. и 449 руб. соответственно. Уточняется, что повышение стоимости не распространяется на автоматически возобновляемые подписки.

Также Apple скорректирует цены для Исландии и Албании в соответствии с ценами в других странах, уточнили в компании. Точную дату вступления изменений в силу в корпорации не назвали.

По данным Московской биржи на 14:01, курс доллара составил 76,48 руб., евро — 90,37 руб. Российская валюта укрепилась с сентября, после заметного ослабления, когда евро впервые за четыре года преодолел порог в 93 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных