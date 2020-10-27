Apple повысит цены в AppStore для России и еще пяти стран
Корпорация Apple через несколько дней повысит цены в магазине приложений AppStore для пользователей из России, Бразилии, Индии, Индонезии, Колумбии и Южной Африки в связи с изменением налогов и курсов валют. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Apple опубликовала обновленный график цен для указанных стран. Из него следует, что минимальная стоимость платного приложения в России будет увеличена на 24 руб. — до 99 руб. Остальные цены вырастут с 149 руб., 229 руб., 299 руб. и 379 руб. до 179 руб., 279 руб., 379 руб. и 449 руб. соответственно. Уточняется, что повышение стоимости не распространяется на автоматически возобновляемые подписки.
Также Apple скорректирует цены для Исландии и Албании в соответствии с ценами в других странах, уточнили в компании. Точную дату вступления изменений в силу в корпорации не назвали.
По данным Московской биржи на 14:01, курс доллара составил 76,48 руб., евро — 90,37 руб. Российская валюта укрепилась с сентября, после заметного ослабления, когда евро впервые за четыре года преодолел порог в 93 руб.