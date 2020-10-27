Apple повысит цены в AppStore для России и еще пяти стран

Apple опубликовала обновленный график цен для указанных стран. Из него следует, что минимальная стоимость платного приложения в России будет увеличена на 24 руб. — до 99 руб. Остальные цены вырастут с 149 руб., 229 руб., 299 руб. и 379 руб. до 179 руб., 279 руб., 379 руб. и 449 руб. соответственно. Уточняется, что повышение стоимости не распространяется на автоматически возобновляемые подписки.