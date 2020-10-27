Россельхознадзор зафиксировал рост импорта чеснока, имбиря и лимонов

По его данным, с 1 января по 25 октября в Россию ввезли 10,4 тыс. т свежего имбиря, что на 36% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объемы поставок составили 6,6 тыс. т. При этом более 50% от всего объема импорта имбиря в этом году было ввезено в марте-апреле.