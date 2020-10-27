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Россельхознадзор зафиксировал рост импорта чеснока, имбиря и лимонов

Ведомости

В 2020 году значительно выросли объемы поставок в Россию чеснока, имбиря и лимонов, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы ведомства «Аргус-Фито».

По его данным, с 1 января по 25 октября в Россию ввезли 10,4 тыс. т свежего имбиря, что на 36% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объемы поставок составили 6,6 тыс. т. При этом более 50% от всего объема импорта имбиря в этом году было ввезено в марте-апреле. 

За неполные 10 месяцев этого года также увеличился импорт объемов чеснока на 25%. По данным на 25 октября Россия импортировала 59,1 тыс. т этого продукта, а в аналогичный период прошлого года — 44,3 тыс. т.

Общий объем импорта лимонов в Россию остался практически на прежнем уровне, отмечает ведомство. К 25 октября Россия импортировала 183,2 тыс. т лимонов, что на 2% к аналогичному периоду прошлого года. При этом в отдельные месяцы наблюдалось значительное увеличение объемов поставок этого продукта: в марте импорт превысил показатели 2019 года на 11%, в мае — на 21%, в августе — на 40%. 

В апреле Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны. Ведомство организовало мониторинг ситуации, связанной с завышением цен на эти продукты в условиях распространения коронавируса.

Ранее по теме: Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных