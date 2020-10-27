Россельхознадзор зафиксировал рост импорта чеснока, имбиря и лимонов
В 2020 году значительно выросли объемы поставок в Россию чеснока, имбиря и лимонов, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы ведомства «Аргус-Фито».
По его данным, с 1 января по 25 октября в Россию ввезли 10,4 тыс. т свежего имбиря, что на 36% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объемы поставок составили 6,6 тыс. т. При этом более 50% от всего объема импорта имбиря в этом году было ввезено в марте-апреле.
За неполные 10 месяцев этого года также увеличился импорт объемов чеснока на 25%. По данным на 25 октября Россия импортировала 59,1 тыс. т этого продукта, а в аналогичный период прошлого года — 44,3 тыс. т.
Общий объем импорта лимонов в Россию остался практически на прежнем уровне, отмечает ведомство. К 25 октября Россия импортировала 183,2 тыс. т лимонов, что на 2% к аналогичному периоду прошлого года. При этом в отдельные месяцы наблюдалось значительное увеличение объемов поставок этого продукта: в марте импорт превысил показатели 2019 года на 11%, в мае — на 21%, в августе — на 40%.
В апреле Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны. Ведомство организовало мониторинг ситуации, связанной с завышением цен на эти продукты в условиях распространения коронавируса.