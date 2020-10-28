Курс евро вырос выше 92 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил порог в 92 руб. впервые с 20 октября, свидетельствуют данные торгов.
На 13:47 мск максимальная стоимость европейской валюты составила 92,03 руб. Доллар также вырос — до 78,4 руб.
Индекс Мосбиржи к 14:00 упал на 1,66%, до 2717,10, а индекс РТС— до 1091, 59 (-3,58%). Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent к этому времени составляла $39,71 за баррель (-3,6%). Цена декабрьских фьючерсов нефти WTI снизилась на 4,3% до $37,84 за баррель.
Официальный курс евро, установленный ЦБ на 28 октября — 91,26 руб. , а доллара —77,55 руб.
Впервые с января 2016 г. евро достиг отметки в 92 руб. 28 сентября, а на следующий день превысил уже 93 руб. Курс доллара 28 сентября достиг рекордных 79,20 руб, превысив порог в 79 руб. впервые со 2 апреля этого года. Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова заявила «Ведомостям», что курс евро может достичь значения в 100 руб. только в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.