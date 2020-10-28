Курс евро вырос выше 92 рублей

Впервые с января 2016 г. евро достиг отметки в 92 руб. 28 сентября, а на следующий день превысил уже 93 руб. Курс доллара 28 сентября достиг рекордных 79,20 руб, превысив порог в 79 руб. впервые со 2 апреля этого года. Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова заявила «Ведомостям», что курс евро может достичь значения в 100 руб. только в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.