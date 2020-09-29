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Курс евро впервые за четыре года превысил 93 рубля

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Курс евро превысил значение в 93 руб., следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с 21 января 2016 г., отмечает «Интерфакс».

На открытии торгов максимальная стоимость европейской валюты достигла значения в 93,20 руб. Это самый высокий показатель с января 2016 г. Курс доллара также продолжает расти. Максимальная цена в ходе торгов составила 79,87 руб. 

При этом цена на ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent продолжает снижаться. К 10:20 мск она составила $42,22 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI также подешевели — до $40,33 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных