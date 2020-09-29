Курс евро впервые за четыре года превысил 93 рубля
Курс евро превысил значение в 93 руб., следует из данных Московской биржи. Это произошло впервые с 21 января 2016 г., отмечает «Интерфакс».
На открытии торгов максимальная стоимость европейской валюты достигла значения в 93,20 руб. Это самый высокий показатель с января 2016 г. Курс доллара также продолжает расти. Максимальная цена в ходе торгов составила 79,87 руб.
При этом цена на ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent продолжает снижаться. К 10:20 мск она составила $42,22 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI также подешевели — до $40,33 за баррель.