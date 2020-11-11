Госдума приняла законопроект о повышении налога для богатых до 15%
Госдума одобрила в финальном, третьем, чтении законопроект, согласно которому лица, чей постоянный годовой доход превышает 5 млн руб., будут выплачивать повышенный НДФЛ в 15%. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«С 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн рублей в год, увеличится на 2%. До достижения порога в 5 млн рублей доходы будут облагаться по ставке 13%, все, что свыше — по ставке 15%» — сказано в сообщении.
Новая норма не будет затрагивать единовременные доходы, например, выплаты по страховке или средства, полученные от продажи имущества. Даже если вырученная в этом случае сумма будет превышать установленный порог, она все равно будет облагаться стандартным налогом в 13%.
Предполагается, что таким образом бюджет получит дополнительные 60 млрд руб. в следующем году, 64 млрд руб. в 2022 г. и 68,5 млрд руб. в 2023 г. Вырученные средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
С предложением повысить налог для «богатых» до 15% выступил в июне этого года президент России Владимир Путин. Позже, в сентябре, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. Вчера его приняли во втором чтении.