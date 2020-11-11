Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель впервые с сентября
Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 11 ноября выросла до $45,3 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:02 мск. В последний раз до этого стоимость одного барреля нефти данной марки превышала $45 3 сентября.
Нефть марки WTI также дорожает на торгах. К 14:02 мск цена ее декабрьского фьючерса достигла $43,01 за баррель.
Стоимость нефти начала расти накануне голосования на президентских выборах в США. 2 ноября цена январского фьючерса марки Brent составляла $38,97 за баррель, а декабрьского фьючерса WTI — $38,81 за баррель.
На фоне роста цен на нефть российский рубль укрепляется на торгах. По данным Московской биржи, к 14:02 цена доллара снизилась до 76,23 руб., евро — 89,85 руб. При этом 9 ноября впервые с сентября доллар опустился ниже 76 руб., а евро — ниже 90 руб. Ранее, 2 ноября, стоимость европейской валюты впервые с 2014 г. достигла рекордного значения в 94 руб.