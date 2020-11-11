Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель впервые с сентября

На фоне роста цен на нефть российский рубль укрепляется на торгах. По данным Московской биржи, к 14:02 цена доллара снизилась до 76,23 руб., евро — 89,85 руб. При этом 9 ноября впервые с сентября доллар опустился ниже 76 руб., а евро — ниже 90 руб. Ранее, 2 ноября, стоимость европейской валюты впервые с 2014 г. достигла рекордного значения в 94 руб.