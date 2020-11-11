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Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель впервые с сентября

Ведомости

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 11 ноября выросла до $45,3 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:02 мск. В последний раз до этого стоимость одного барреля нефти данной марки превышала $45 3 сентября.

Нефть марки WTI также дорожает на торгах. К 14:02 мск цена ее декабрьского фьючерса достигла $43,01 за баррель. 

Стоимость нефти начала расти накануне голосования на президентских выборах в США. 2 ноября цена январского фьючерса марки Brent составляла $38,97 за баррель, а декабрьского фьючерса WTI — $38,81 за баррель. 

На фоне роста цен на нефть российский рубль укрепляется на торгах. По данным Московской биржи, к 14:02 цена доллара снизилась до 76,23 руб., евро — 89,85 руб. При этом 9 ноября впервые с сентября доллар опустился ниже 76 руб., а евро — ниже 90 руб. Ранее, 2 ноября, стоимость европейской валюты впервые с 2014 г. достигла рекордного значения в 94 руб.

Ранее по теме: Аналитики зафиксировали рост интереса россиян к курсу доллара

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных