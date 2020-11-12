Мишустин продлил налоговые каникулы до конца года
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении еще на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба правительства .
«Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать еще три месяца», — говорится в сообщении.
29 октября президент России Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний МСП еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий – на весь 2021 г. Мишустин позже уточнил, что налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, развлекательной индустрии и отрасли общепита, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, напомнили в правительстве.
Решения об отсрочке налоговых и страховых взносов для бизнеса, а также о введении моратория на проверки были приняты правительством России в апреле этого года в связи с пандемией.