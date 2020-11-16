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В Москве уровень безработицы вырос в семь раз

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Уровень безработицы в Москве в период пандемии коронавируса вырос в семь раз, достигнув пика в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Евгения Стружака.

«Ситуация на рынке труда в период пандемии изменилась кардинально. В семь раз в Москве возросла безработица, достигла пика в сентябре – было 223 000 безработных», — сказал Стружак на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике. 

Уровень регистрируемой безработицы в Москве в 2020 г. превысил 3%, в 2019 г. он составлял 0,37%. На сегодняшний день являются безработными 186 000 москвичей, рассказал Стружак. По его словам, число вакансий – около 260 000 – превышает число безработных, ситуация на рынке труда столицы «достаточно позитивная».

В конце октября «РИА Новости» представили результаты исследования, согласно которому один из самых низких уровней безработицы летом 2020 г. был зарегистрирован в Москве, он составил 2,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных