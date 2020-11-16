В Москве уровень безработицы вырос в семь раз
Уровень безработицы в Москве в период пандемии коронавируса вырос в семь раз, достигнув пика в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Евгения Стружака.
«Ситуация на рынке труда в период пандемии изменилась кардинально. В семь раз в Москве возросла безработица, достигла пика в сентябре – было 223 000 безработных», — сказал Стружак на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.
Уровень регистрируемой безработицы в Москве в 2020 г. превысил 3%, в 2019 г. он составлял 0,37%. На сегодняшний день являются безработными 186 000 москвичей, рассказал Стружак. По его словам, число вакансий – около 260 000 – превышает число безработных, ситуация на рынке труда столицы «достаточно позитивная».
В конце октября «РИА Новости» представили результаты исследования, согласно которому один из самых низких уровней безработицы летом 2020 г. был зарегистрирован в Москве, он составил 2,7%.