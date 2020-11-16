Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Минтруд ожидает роста эффективности госорганов после сокращений

Ведомости

Сокращение числа госслужащих приведет к повышению производительности работы государственных органов, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». 

«Экономический эффект [от сокращения числа госслужащих] нужно рассматривать с точки зрения повышения производительности работы государственных служащих», — сказал он (цитата по ТАСС).

Котяков добавил, что после оптимизации польза от деятельности правительства «будет в разы выше», что позволит добиться повышения показателей экономического развития страны.

О предстоящих сокращениях штата в министерствах и ведомствах ранее сегодня объявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. 

«Структура федеральных министерств и ведомств и штатная численность работающих в них сотрудников будут оптимизированы. Решение утверждено председателем правительства Михаилом Мишустиным», — сообщала пресс-служба правительства. В частности, с 1 января 2021 г. штаты центральных аппаратов федеральных органов должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%.

Мишустин уточнил, что сокращение штата ведомств будет проводиться в основном за счет вакантных позиций. В центральных аппаратах это около 20% вакансий, в территориальных органах – в среднем около 18%. «Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти», — объяснил премьер. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, которые были до оптимизации ведомств, отметил он.

Ранее по теме: Мишустин объявил о сокращении штата госслужащих в 2021 году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных