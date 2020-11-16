Минтруд ожидает роста эффективности госорганов после сокращений
Сокращение числа госслужащих приведет к повышению производительности работы государственных органов, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».
«Экономический эффект [от сокращения числа госслужащих] нужно рассматривать с точки зрения повышения производительности работы государственных служащих», — сказал он (цитата по ТАСС).
Котяков добавил, что после оптимизации польза от деятельности правительства «будет в разы выше», что позволит добиться повышения показателей экономического развития страны.
О предстоящих сокращениях штата в министерствах и ведомствах ранее сегодня объявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Структура федеральных министерств и ведомств и штатная численность работающих в них сотрудников будут оптимизированы. Решение утверждено председателем правительства Михаилом Мишустиным», — сообщала пресс-служба правительства. В частности, с 1 января 2021 г. штаты центральных аппаратов федеральных органов должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%.
Мишустин уточнил, что сокращение штата ведомств будет проводиться в основном за счет вакантных позиций. В центральных аппаратах это около 20% вакансий, в территориальных органах – в среднем около 18%. «Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти», — объяснил премьер. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, которые были до оптимизации ведомств, отметил он.