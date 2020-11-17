Кабмин выделил около 2,7 млрд рублей на выплаты соцработникам
Правительство выделило из резервного фонда около 2,7 млрд руб. на выплаты социальным работникам, которые оказывают помощь заболевшими коронавирусом. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту распоряжения, средства выделяются Фонду социального страхования (ФСС) на специальные социальные выплаты работникам стационаров соцобслуживания.
10 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 26 млрд руб. на специальные социальные выплаты медработникам, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и контактируют с зараженными.
Ранее Мишустин подписал постановление о начислении с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальных социальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, за нормативную смену. Смена определяется как 1/5 продолжительности рабочего времени за неделю.
Согласно документу, стоимость одной нормативной смены для врачей скорой помощи составляет 2430 руб., для среднего медперсонала и водителей скорой — 1215 руб., для младшего медперсонала — 950 руб. В стационаре врачи смогут получить 3880 руб. за смену при работе с зараженными коронавирусом, средний медперсонал — 2430 руб., младший медперсонал — 1215 руб. В поликлиниках стоимость одной смены врача составит 2430 руб., среднего медперсонала — 1215 руб., младшего медперсонала — 600 руб.
До этого президент России Владимир Путин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за работу с пациентами с коронавирусом. Врачи стационаров получали выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб. Врачи скорой помощи получали выплату в размере 50 000 руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 000 руб.