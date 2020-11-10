Правительство выделило более 26 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 26 млрд руб. на специальные социальные выплаты медработникам, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и контактируют с зараженными. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Мишустин подписал постановление о начислении с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальных социальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, за нормативную смену. Смена определяется как 1/5 продолжительности рабочего времени за неделю.
Согласно документу, стоимость одной нормативной смены для врачей скорой помощи составляет 2430 руб., для среднего медперсонала и водителей скорой — 1215 руб., для младшего медперсонала — 950 руб. В стационаре врачи смогут получить 3880 руб. за смену при работе с зараженными коронавирусом, средний медперсонал — 2430 руб., младший медперсонал — 1215 руб. В поликлиниках стоимость одной смены врача составит 2430 руб., среднего медперсонала — 1215 руб., младшего медперсонала — 600 руб.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за работу с пациентами с коронавирусом. Врачи стационаров получали выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб. Врачи скорой помощи получали выплату в размере 50 000 руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 000 руб.
В конце сентября вице-премьер Татьяна Голикова предложила изменить механизм начисления выплат медработникам за работу с пациентами с коронавирусом. Голикова предложила оплачивать фактически отработанное время. Путин поддержал предложение вице-премьера.