Правительство выделило более 26 млрд рублей на выплаты медикам

Согласно документу, стоимость одной нормативной смены для врачей скорой помощи составляет 2430 руб., для среднего медперсонала и водителей скорой — 1215 руб., для младшего медперсонала — 950 руб. В стационаре врачи смогут получить 3880 руб. за смену при работе с зараженными коронавирусом, средний медперсонал — 2430 руб., младший медперсонал — 1215 руб. В поликлиниках стоимость одной смены врача составит 2430 руб., среднего медперсонала — 1215 руб., младшего медперсонала — 600 руб.