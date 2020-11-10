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Правительство выделило более 26 млрд рублей на выплаты медикам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 26 млрд руб. на специальные социальные выплаты медработникам, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусом и контактируют с зараженными. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Мишустин подписал постановление о начислении с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальных социальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, за нормативную смену. Смена определяется как 1/5 продолжительности рабочего времени за неделю. 

Согласно документу, стоимость одной нормативной смены для врачей скорой помощи составляет 2430 руб., для среднего медперсонала и водителей скорой — 1215 руб., для младшего медперсонала — 950 руб. В стационаре врачи смогут получить 3880 руб. за смену при работе с зараженными коронавирусом, средний медперсонал — 2430 руб., младший медперсонал — 1215 руб. В поликлиниках стоимость одной смены врача составит 2430 руб., среднего медперсонала — 1215 руб., младшего медперсонала — 600 руб.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за работу с пациентами с коронавирусом. Врачи стационаров получали выплату в размере 80 000 руб. в месяц, средний медперсонал – 50 000 руб., младший – по 25 000 руб. Врачи скорой помощи получали выплату в размере 50 000 руб. в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 000 руб.

В конце сентября вице-премьер Татьяна Голикова предложила изменить механизм начисления выплат медработникам за работу с пациентами с коронавирусом. Голикова предложила оплачивать фактически отработанное время. Путин поддержал предложение вице-премьера. 

Ранее по теме: В Минздраве предложили перераспределять врачей на борьбу с пандемией
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных