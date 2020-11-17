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Генсек ООН попросил у стран G20 $28 млрд на борьбу с коронавирусом

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил страны, входящие в G20, выделить на борьбу с коронавирусом $28 млрд. Об этом говорится в письме генсека, обращенном к лидерам G20 в преддверии саммита группы, пишет ТАСС. 

«Я призываю G20 заполнить брешь размером $28 млрд в финансировании, необходимом для Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, а также для наращивания производства медицинских товаров первой необходимости и обеспечения базового медицинского обслуживания, в том числе в развивающихся странах, где система здравоохранения и экономика имеют меньше возможностей, чтобы справиться с вызовом», — говорится в обращении.

Он также призвал противостоять намерениям стран, которые хотят обеспечить вакцинами себя в ущерб другим государствам. 

Саммит G20 будет проходить с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Среди тем обсуждения — восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите будет обсуждаться ряд других вопросов, в частности, инновации.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что системы здравоохранения стран Европы и США работают на грани истощения. Ряд стран в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса ввели повторные карантины. Так поступили, в частности, Ирландия, Чехия, Словения, Германия, Франция, Бельгия и Греция. Украина, в свою очередь, ввела карантин выходного дня.

США лидируют в мире по числу жителей, заболевших COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, показатель превышает 11 млн случаев. Общее число жителей планеты, заразившихся коронавирусом, составляет более 54,6 млн человек. Из них более 1,3 млн скончались.

Ранее по теме: Глава ВОЗ заявил об истощении систем здравоохранения в Европе и США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных