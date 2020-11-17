Генсек ООН попросил у стран G20 $28 млрд на борьбу с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил страны, входящие в G20, выделить на борьбу с коронавирусом $28 млрд. Об этом говорится в письме генсека, обращенном к лидерам G20 в преддверии саммита группы, пишет ТАСС.
«Я призываю G20 заполнить брешь размером $28 млрд в финансировании, необходимом для Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, а также для наращивания производства медицинских товаров первой необходимости и обеспечения базового медицинского обслуживания, в том числе в развивающихся странах, где система здравоохранения и экономика имеют меньше возможностей, чтобы справиться с вызовом», — говорится в обращении.
Он также призвал противостоять намерениям стран, которые хотят обеспечить вакцинами себя в ущерб другим государствам.
Саммит G20 будет проходить с 21 по 22 ноября в онлайн-формате. Среди тем обсуждения — восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите будет обсуждаться ряд других вопросов, в частности, инновации.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что системы здравоохранения стран Европы и США работают на грани истощения. Ряд стран в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса ввели повторные карантины. Так поступили, в частности, Ирландия, Чехия, Словения, Германия, Франция, Бельгия и Греция. Украина, в свою очередь, ввела карантин выходного дня.
США лидируют в мире по числу жителей, заболевших COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, показатель превышает 11 млн случаев. Общее число жителей планеты, заразившихся коронавирусом, составляет более 54,6 млн человек. Из них более 1,3 млн скончались.