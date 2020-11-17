Генсек ООН попросил у стран G20 $28 млрд на борьбу с коронавирусом

«Я призываю G20 заполнить брешь размером $28 млрд в финансировании, необходимом для Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, а также для наращивания производства медицинских товаров первой необходимости и обеспечения базового медицинского обслуживания, в том числе в развивающихся странах, где система здравоохранения и экономика имеют меньше возможностей, чтобы справиться с вызовом», — говорится в обращении.