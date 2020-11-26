В России на фоне падения доходов населения выросли продажи хлеба

Причиной роста называется снижение доходов россиян; из-за этого люди стали больше приобретать товаров первой необходимости. По данным Росстата, реальные доходы россиян во втором квартале 2020 г. снизились на 8,4%, в третьем — на 4,8%. Президент РСП Алексей Лялин пояснил, что люди стали больше внимания обращать на сытные продукты. В РОСПиК добавили, что рост продаж хлеба наблюдается прежде всего в наиболее массовых и доступных сортах.