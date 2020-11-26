В России на фоне падения доходов населения выросли продажи хлеба
В России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Российский союз пекарей (РСП).
Согласно прогнозу аналитической компании BusinesStat, продажи хлеба в России по итогам 2020 г. могут вырасти более чем на 60 тыс. т — до 7,95 млн т в годовом выражении. В денежном выражении за январь-сентябрь продажи выросли на 2,9% — до 552,7 млрд руб.
Причиной роста называется снижение доходов россиян; из-за этого люди стали больше приобретать товаров первой необходимости. По данным Росстата, реальные доходы россиян во втором квартале 2020 г. снизились на 8,4%, в третьем — на 4,8%. Президент РСП Алексей Лялин пояснил, что люди стали больше внимания обращать на сытные продукты. В РОСПиК добавили, что рост продаж хлеба наблюдается прежде всего в наиболее массовых и доступных сортах.
Продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов всегда растут во время кризиса, отметил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Он добавил, что похожая тенденция в последний раз наблюдалась в 2008 г. В РСП прогнозируют снижение производства хлеба после стабилизации экономической ситуации в стране.