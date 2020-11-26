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В России на фоне падения доходов населения выросли продажи хлеба

Ведомости

В России впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Российский союз пекарей (РСП).

Согласно прогнозу аналитической компании BusinesStat, продажи хлеба в России по итогам 2020 г. могут вырасти более чем на 60 тыс. т — до 7,95 млн т в годовом выражении. В денежном выражении за январь-сентябрь продажи выросли на 2,9% — до 552,7 млрд руб.

Причиной роста называется снижение доходов россиян; из-за этого люди стали больше приобретать товаров первой необходимости. По данным Росстата, реальные доходы россиян во втором квартале 2020 г. снизились на 8,4%, в третьем — на 4,8%. Президент РСП Алексей Лялин пояснил, что люди стали больше внимания обращать на сытные продукты. В РОСПиК добавили, что рост продаж хлеба наблюдается прежде всего в наиболее массовых и доступных сортах. 

Продажи хлеба как одного из самых дешевых продуктов всегда растут во время кризиса, отметил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Он добавил, что похожая тенденция в последний раз наблюдалась в 2008 г. В РСП прогнозируют снижение производства хлеба после стабилизации экономической ситуации в стране. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных