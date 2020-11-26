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Госдума приняла закон о федеральном бюджете

Ведомости

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2021-2023 гг., сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. 

«Принят закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы», — говорится в сообщении. 

Так, доходы бюджета в 2021 г. запланированы на уровне 18,8 трлн руб., в 2022 г. – 20,6 трлн руб., в 2023 г. – 22,3 трлн руб., расходы – 21,52 трлн руб., 21,88 трлн руб. и 23,67 трлн руб. соответственно, дефицит – 2,75 трлн руб., 1,25 трлн руб. и 1,41 трлн руб. Прогнозный объем ВВП на 2021 г. – 115,53 трлн руб., на 2022 г. – 124,22 трлн руб., на 2023 г. – 132,82 трлн руб.

На ЖКХ в 2021 г. выделяется 322,5 млрд руб., в 2022 г. – 306,7 млрд руб., в 2023 г. – 424,5 млрд руб., на образование – 1,08 трлн руб., 1,04 трлн руб. и 1,08 трлн руб. соответственно, на здравоохранение – 1,12 трлн руб., 1,1 трлн руб. и 1,1 трлн руб., на социальную политику – 5,6 трлн руб., 5,7 трлн руб. и 6,05 трлн руб.

Финансовое обеспечение развития пенсионной системы в 2021 г. составит 3,5 трлн руб., в 2022 г. – 3,2 трлн руб., в 2023 г. – 3,2 трлн руб., на реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 251,7 млрд руб., 257,3 млрд руб. и 325,1 млрд руб. соответственно, рассказали в Госдуме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных