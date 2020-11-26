Госдума приняла закон о федеральном бюджете

Так, доходы бюджета в 2021 г. запланированы на уровне 18,8 трлн руб., в 2022 г. – 20,6 трлн руб., в 2023 г. – 22,3 трлн руб., расходы – 21,52 трлн руб., 21,88 трлн руб. и 23,67 трлн руб. соответственно, дефицит – 2,75 трлн руб., 1,25 трлн руб. и 1,41 трлн руб. Прогнозный объем ВВП на 2021 г. – 115,53 трлн руб., на 2022 г. – 124,22 трлн руб., на 2023 г. – 132,82 трлн руб.