Госдума приняла закон о федеральном бюджете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2021-2023 гг., сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Принят закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы», — говорится в сообщении.
Так, доходы бюджета в 2021 г. запланированы на уровне 18,8 трлн руб., в 2022 г. – 20,6 трлн руб., в 2023 г. – 22,3 трлн руб., расходы – 21,52 трлн руб., 21,88 трлн руб. и 23,67 трлн руб. соответственно, дефицит – 2,75 трлн руб., 1,25 трлн руб. и 1,41 трлн руб. Прогнозный объем ВВП на 2021 г. – 115,53 трлн руб., на 2022 г. – 124,22 трлн руб., на 2023 г. – 132,82 трлн руб.
На ЖКХ в 2021 г. выделяется 322,5 млрд руб., в 2022 г. – 306,7 млрд руб., в 2023 г. – 424,5 млрд руб., на образование – 1,08 трлн руб., 1,04 трлн руб. и 1,08 трлн руб. соответственно, на здравоохранение – 1,12 трлн руб., 1,1 трлн руб. и 1,1 трлн руб., на социальную политику – 5,6 трлн руб., 5,7 трлн руб. и 6,05 трлн руб.
Финансовое обеспечение развития пенсионной системы в 2021 г. составит 3,5 трлн руб., в 2022 г. – 3,2 трлн руб., в 2023 г. – 3,2 трлн руб., на реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 251,7 млрд руб., 257,3 млрд руб. и 325,1 млрд руб. соответственно, рассказали в Госдуме.