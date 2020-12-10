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В Кремле рассчитывают на «весьма оперативные» меры по стабилизации цен

Ведомости

Правительство должно «весьма оперативно» стабилизировать ситуацию с ценами на продовольствие, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». 

Ранее президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться.

Песков отметил, что президент получает информацию о скачках цен на продукты от министерств и ведомств, а также от граждан. На вопрос о методах регулирования цен на продукты пресс-секретарь Путина ответил, что «это целиком и полностью прерогатива правительства».

Пресс-секретарь российского президента не ответил на вопрос журналистов, планируется ли компенсировать из бюджета выпадающие доходы, которые возникнут у участников рынка из-за регулирования цен, и переадресовал вопрос в правительство.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поручил Федеральной налоговой службе еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания. Мишустин раскритиковал Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС и трех профильных вице-премьеров за то, что они «упустили» ситуацию с ценами на продукты и «пустили ее на самотек». 

Ранее по теме: Мишустин раскритиковал министерства за рост цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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