В Кремле рассчитывают на «весьма оперативные» меры по стабилизации цен
Правительство должно «весьма оперативно» стабилизировать ситуацию с ценами на продовольствие, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Ранее президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнул, что с этим явлением нужно бороться.
Песков отметил, что президент получает информацию о скачках цен на продукты от министерств и ведомств, а также от граждан. На вопрос о методах регулирования цен на продукты пресс-секретарь Путина ответил, что «это целиком и полностью прерогатива правительства».
Пресс-секретарь российского президента не ответил на вопрос журналистов, планируется ли компенсировать из бюджета выпадающие доходы, которые возникнут у участников рынка из-за регулирования цен, и переадресовал вопрос в правительство.
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поручил Федеральной налоговой службе еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания. Мишустин раскритиковал Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС и трех профильных вице-премьеров за то, что они «упустили» ситуацию с ценами на продукты и «пустили ее на самотек».