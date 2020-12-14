Почти 60 крупных сетей подпишут соглашение о стабилизации цен на продукты

«Будет подписано соглашение между ритейлерами с одной стороны, сегодня уже к этому подписанию готовы почти 60 крупных федеральных и региональных розничных сетей и два союза, масложировой и сахарный, с тем, чтобы взять цены под контроль», — сказал Евтухов.