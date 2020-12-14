Почти 60 крупных сетей подпишут соглашение о стабилизации цен на продукты
Почти 60 крупных федеральных и региональных розничных сетей подпишут соглашение о стабилизации цен на продукты питания, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В частности, будет установлена предельная отпускная цена на сахар и подсолнечное масло.
«Будет подписано соглашение между ритейлерами с одной стороны, сегодня уже к этому подписанию готовы почти 60 крупных федеральных и региональных розничных сетей и два союза, масложировой и сахарный, с тем, чтобы взять цены под контроль», — сказал Евтухов.
По его словам, в соответствии с документом, предельная отпуская цена сахара составит 36 руб. за килограмм, а подсолнечного масла — 110 руб.
Евтухов подчеркнул, что данное соглашение уже готово и будет подписано в ближайшее время. Он также добавил, что главы российских регионов получат поручение подключить к этому соглашению малые региональные розничные сети.
Ранее, 13 декабря, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков пообещал, что российские ритейлеры гарантированно обеспечат население продуктами по доступным ценам. В АКОРТ входят крупнейшие российские продовольственные ритейлеры, включая X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан» и другие.
Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться.
Позже в Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на продукты питания, в том числе на наиболее подорожавшие сахар и подсолнечное масло, а Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары.
Тогда же премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты. Предполагается, что четырехсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом.