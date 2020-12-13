Ритейлеры пообещали обеспечить россиян продуктами по доступным ценам
Российские ритейлеры гарантированно обеспечат население продуктами по доступным ценам, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков в эфире телеканала «Россия-1».
«Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность]... купить продукты по доступным для них ценам», — цитирует его ТАСС.
Ранее 9 декабря президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать.
В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты. Предполагается, что четырехсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом. К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз должны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов.