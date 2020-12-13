Ритейлеры пообещали обеспечить россиян продуктами по доступным ценам

В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты. Предполагается, что четырехсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом. К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз должны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов.