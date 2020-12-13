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Ритейлеры пообещали обеспечить россиян продуктами по доступным ценам

Ведомости

Российские ритейлеры гарантированно обеспечат население продуктами по доступным ценам, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков в эфире телеканала «Россия-1».

«Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность]... купить продукты по доступным для них ценам», — цитирует его ТАСС.

Ранее 9 декабря президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать.

Позднее в пятницу в Минпромторге заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на продукты питания, в том числе на наиболее подорожавшие сахар и подсолнечное масло, а Генпрокуратура объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продовольственные товары.

В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты. Предполагается, что четырехсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом. К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз должны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов.

Ранее по теме: Минсельхоз проработает меры по снижению цен на продукты после замечаний Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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