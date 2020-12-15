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Госдума одобрила поправки к законопроекту о новом расчете МРОТ

Ведомости

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) в России с 2021 г. Документ был дополнен рядом поправок, которых не было при первом чтении, сообщается на сайте Госдумы.

В соответствии с дополнениями к законопроекту, при расчете МРОТ отдельного региона могут быть учтены его природно-климатические особенности. Размер показателя будет устанавливаться до 1 июля ежегодно с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предполагается исчисление суммы исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. При этом показатель не должен быть ниже величины прожиточного минимума и МРОТ текущего года.

В 2021 г. МРОТ составит 12 792 руб. — 43% медианной зарплаты, показателя, условно разделяющего всех трудящихся пополам — на тех, у кого она выше границы, и тех, у кого ниже. Таким образом, сумма вырастет на 5,5% по сравнению с действующими сейчас 12 130 руб., уточнили в Госдуме. Нововведение затронет 1,8 млн бюджетников и 2,1 млн работников внебюджетного сектора.

ПМ в будущем году составит 11 653 руб. — 44,2% медианного дохода. Таким образом, он вырастет на 3,7% по сравнению с 2020 г. Теперь показатель будет устанавливаться ежегодно.

Предполагается, что благодаря изменениям величина МРОТ и ПМ будут расти теми же темпами, что зарплаты и доходы большинства граждан. Сейчас же показатели отстают по всей стране, так как ПМ высчитывается ежеквартально исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания.

Ранее по теме: В Госдуму внесен законопроект о невозможности снижения МРОТ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных