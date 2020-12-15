Госдума одобрила поправки к законопроекту о новом расчете МРОТ

В соответствии с дополнениями к законопроекту, при расчете МРОТ отдельного региона могут быть учтены его природно-климатические особенности. Размер показателя будет устанавливаться до 1 июля ежегодно с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предполагается исчисление суммы исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. При этом показатель не должен быть ниже величины прожиточного минимума и МРОТ текущего года.