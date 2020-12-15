Госдума одобрила поправки к законопроекту о новом расчете МРОТ
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) в России с 2021 г. Документ был дополнен рядом поправок, которых не было при первом чтении, сообщается на сайте Госдумы.
В соответствии с дополнениями к законопроекту, при расчете МРОТ отдельного региона могут быть учтены его природно-климатические особенности. Размер показателя будет устанавливаться до 1 июля ежегодно с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предполагается исчисление суммы исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. При этом показатель не должен быть ниже величины прожиточного минимума и МРОТ текущего года.
В 2021 г. МРОТ составит 12 792 руб. — 43% медианной зарплаты, показателя, условно разделяющего всех трудящихся пополам — на тех, у кого она выше границы, и тех, у кого ниже. Таким образом, сумма вырастет на 5,5% по сравнению с действующими сейчас 12 130 руб., уточнили в Госдуме. Нововведение затронет 1,8 млн бюджетников и 2,1 млн работников внебюджетного сектора.
ПМ в будущем году составит 11 653 руб. — 44,2% медианного дохода. Таким образом, он вырастет на 3,7% по сравнению с 2020 г. Теперь показатель будет устанавливаться ежегодно.
Предполагается, что благодаря изменениям величина МРОТ и ПМ будут расти теми же темпами, что зарплаты и доходы большинства граждан. Сейчас же показатели отстают по всей стране, так как ПМ высчитывается ежеквартально исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания.