Производство сахара в России в ноябре упало почти на 30%
Объем производства сахара в ноябре этого года составил 1,1 млн тонн, что на 29,7% меньше сопоставимого периода прошлого года, сообщил Росстат. При этом цена на него выросла на 72,7% с декабря 2019 г., отмечало ведомство ранее.
«Изготовление сахара (белый свекловичный или тростниковый) составило 1,1 млн т, что на 29,7% меньше, чем в ноябре 2019 года и на 27,7% меньше, чем в октябре 2020 года. За одиннадцать месяцев текущего года произведено 5,1 млн т сахара», — говорится в сообщении ведомства.
Росстат объяснил такое снижение окончанием сезона переработки сахарной свеклы в ряде регионов ее выращивания: в Краснодарском крае, Белгородской, Липецкой и Воронежской областях.
Объем производства растительных масел и их фракций составил 688 тыс. т. Это на 0,2% больше, чем в ноябре 2019 г., но на 0,7% меньше, чем в октябре 2020 г. За одиннадцать месяцев этого года было изготовлено 6,6 млн т растительных масел.
Ранее Минпромторг сообщил, что зафиксирует розничные цены на сахар и масло в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. На совещании 9 декабря на рост цен на базовые продукты питания обратил внимание президент России Владимир Путин, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 13 декабря Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.