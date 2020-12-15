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Производство сахара в России в ноябре упало почти на 30%

Ведомости

Объем производства сахара в ноябре этого года составил 1,1 млн тонн, что на 29,7% меньше сопоставимого периода прошлого года, сообщил Росстат. При этом цена на него выросла на 72,7% с декабря 2019 г., отмечало ведомство ранее.

«Изготовление сахара (белый свекловичный или тростниковый) составило 1,1 млн т, что на 29,7% меньше, чем в ноябре 2019 года и на 27,7% меньше, чем в октябре 2020 года. За одиннадцать месяцев текущего года произведено 5,1 млн т сахара», — говорится в сообщении ведомства. 

Росстат объяснил такое снижение окончанием сезона переработки сахарной свеклы в ряде регионов ее выращивания: в Краснодарском крае, Белгородской, Липецкой и Воронежской областях.

Объем производства растительных масел и их фракций составил 688 тыс. т. Это на 0,2% больше, чем в ноябре 2019 г., но на 0,7% меньше, чем в октябре 2020 г. За одиннадцать месяцев этого года было изготовлено 6,6 млн т растительных масел.

Ранее Минпромторг сообщил, что зафиксирует розничные цены на сахар и масло в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. На совещании 9 декабря на рост цен на базовые продукты питания обратил внимание президент России Владимир Путин, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 13 декабря Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.

Ранее по теме: Минпромторг зафиксирует розничные цены на масло и сахар в пределах Урала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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