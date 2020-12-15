Производство сахара в России в ноябре упало почти на 30%

Объем производства растительных масел и их фракций составил 688 тыс. т. Это на 0,2% больше, чем в ноябре 2019 г., но на 0,7% меньше, чем в октябре 2020 г. За одиннадцать месяцев этого года было изготовлено 6,6 млн т растительных масел.