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Путин подписал указ о выплате 5 тыс. рублей семьям с детьми до 8 лет

Новая мера поддержки затронет почти 15 млн детей
Анастасия Шинкеева Наталья Иванкина
Пресс-служба Президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте до 8 лет, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Общий объем поддержки, по предварительным подсчетам, составит 73,5 млрд руб., уточнили в пресс-службе Минфина.

«Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка», — говорится в тексте указа.

На сайте Госуслуг уточняется, что выплату получат семьи с детьми, рожденными 18 декабря 2012 г. и позже. «Заявление подавать не нужно. Выплата будет произведена по реквизитам счета, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году: до 3 лет, от 3 до 16 лет», — сказано на портале.

Заявление о получении выплаты необходимо подать, если предыдущий счет был закрыт, или в семье, начиная с 1 июля 2020 г., появился еще один ребенок. Лица с детьми до восьми лет, еще не получившие ни одну из выплат, также могут обратиться за предусмотренной для них поддержкой.

Новая мера, по предварительным оценкам Минфина, затронет 14,7 млн детей, сообщили в пресс-службе ведомства. В целом на эти цели из резервного фонда правительства планируется выделить около 73,5 млрд руб. В Минфине также напомнили, что, согласно принятому закону о бюджете на 2021-2023 гг., на выплаты семьям с детьми до 7 лет будет ежегодно направляться по 0,5 трлн руб.

Ранее сегодня, выступая на ежегодной большой пресс-конференции, Путин пообещал выплатить по 5000 руб. всем российским семьям с детьми до 7 лет включительно в качестве новогоднего подарка от государства.

Ранее по теме: Путин пообещал выплатить всем семьям с детьми до 7 лет по 5 тыс. рублей
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных