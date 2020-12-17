Путин подписал указ о выплате 5 тыс. рублей семьям с детьми до 8 лет

Путин подписал указ о выплате 5 тыс. рублей семьям с детьми до 8 летНовая мера поддержки затронет почти 15 млн детей
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте до 8 лет, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Общий объем поддержки, по предварительным подсчетам, составит 73,5 млрд руб., уточнили в пресс-службе Минфина.
«Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка», — говорится в тексте указа.
На сайте Госуслуг уточняется, что выплату получат семьи с детьми, рожденными 18 декабря 2012 г. и позже. «Заявление подавать не нужно. Выплата будет произведена по реквизитам счета, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году: до 3 лет, от 3 до 16 лет», — сказано на портале.
Заявление о получении выплаты необходимо подать, если предыдущий счет был закрыт, или в семье, начиная с 1 июля 2020 г., появился еще один ребенок. Лица с детьми до восьми лет, еще не получившие ни одну из выплат, также могут обратиться за предусмотренной для них поддержкой.
Новая мера, по предварительным оценкам Минфина, затронет 14,7 млн детей, сообщили в пресс-службе ведомства. В целом на эти цели из резервного фонда правительства планируется выделить около 73,5 млрд руб. В Минфине также напомнили, что, согласно принятому закону о бюджете на 2021-2023 гг., на выплаты семьям с детьми до 7 лет будет ежегодно направляться по 0,5 трлн руб.
Ранее сегодня, выступая на ежегодной большой пресс-конференции, Путин пообещал выплатить по 5000 руб. всем российским семьям с детьми до 7 лет включительно в качестве новогоднего подарка от государства.