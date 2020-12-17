Путин подписал указ о выплате 5 тыс. рублей семьям с детьми до 8 лет

Заявление о получении выплаты необходимо подать, если предыдущий счет был закрыт, или в семье, начиная с 1 июля 2020 г., появился еще один ребенок. Лица с детьми до восьми лет, еще не получившие ни одну из выплат, также могут обратиться за предусмотренной для них поддержкой.