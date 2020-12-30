Путин поручил создать городской автобус на водородном топливе
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе, передает пресс-служба Кремля.
«Наши планы – в целом, мы их уже достаточно «разогнали» в хорошем смысле этого слова, – планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе», — сказал Путин.
Следующим шагом, по словам президента, станет создание локомотивов на водородном топливе. «Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована», — подчеркнул президент.
26 октября правительство утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года, сообщал ТАСС. Документ предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также «укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка».