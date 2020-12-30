Путин поручил создать городской автобус на водородном топливе

«Наши планы – в целом, мы их уже достаточно «разогнали» в хорошем смысле этого слова, – планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе», — сказал Путин.