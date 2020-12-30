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Путин поручил создать городской автобус на водородном топливе

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе, передает пресс-служба Кремля.

«Наши планы – в целом, мы их уже достаточно «разогнали» в хорошем смысле этого слова, – планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе», — сказал Путин.

Следующим шагом, по словам президента, станет создание локомотивов на водородном топливе. «Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована», — подчеркнул президент.

26 октября правительство утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года, сообщал ТАСС. Документ предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также «укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных