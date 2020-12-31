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Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу

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Первые поставки газа из Азербайджана поступили по Трансадриатическому газопроводу потребителям Италии, Греции и Болгарии, заявили в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«Сегодня Трансадриатический газопровод (ТАР), последний сегмент Южного газового коридора, начал транспортировку коммерческого газа из Азербайджана в коммерческих целях.Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам», — говорится в сообщении компании. 

В SOCAR пояснили, что сегодня коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италию через SNAM Rete Gas (SRG, итальянский оператор газовых сетей) и из Неа-Месимврии в Грецию и Болгарию через DESFA (греческий оператор газовых сетей).

Строительство Трансадриатического газопровода (ТАР) в Европе началось в мае 2016 г. Магистраль длиной 878 км приведет в Европу азербайджанский газ месторождения Шах-Дениз (вторая очередь), мощность на первом этапе составит 10 млрд куб. м.. Получателями азербайджанских углеводородов станут страны Южной Европы, однако ТАР также открывает возможность дальнейшего экспорта каспийского газа в Германию, Францию, Великобританию, Швейцарию и Австрию.

Стоимость ТАР оценивается в 5,6 млрд евро. Это часть более крупного проекта — часть «Южного газового коридора», который, в свою очередь, является продолжением Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Эта магистраль достроена в ноябре 2019 г. Протяженность TANAP – более 1800 км, стоимость его строительства оценивается в сумму около $7 млрд. Транспортная мощность первой фазы – до 16 млрд куб. м газа в год, из которых 6 млрд предполагается поставлять на рынок Турции, а остальные — экспортировать в Европу по ТАР. Эти газопроводы эксперты называют конкурентами российского «Турецкого потока» и других проектов «Газпрома».

Ранее по теме: Европа начала строить газопровод – конкурент проектов «Газпрома»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных