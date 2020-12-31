Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу

Стоимость ТАР оценивается в 5,6 млрд евро. Это часть более крупного проекта — часть «Южного газового коридора», который, в свою очередь, является продолжением Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Эта магистраль достроена в ноябре 2019 г. Протяженность TANAP – более 1800 км, стоимость его строительства оценивается в сумму около $7 млрд. Транспортная мощность первой фазы – до 16 млрд куб. м газа в год, из которых 6 млрд предполагается поставлять на рынок Турции, а остальные — экспортировать в Европу по ТАР. Эти газопроводы эксперты называют конкурентами российского «Турецкого потока» и других проектов «Газпрома».