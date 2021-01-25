Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку — 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила против новых санкций США в отношении газопровода «Северный поток – 2» и заявила о необходимости завершить строительство, несмотря на ограничения. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не может препятствовать строительству газопровода, так как это проект частных компаний.