Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку — 2»
Правительство Германии приняло к сведению призывы к остановке строительства газопровода «Северный поток — 2», но намерено придерживается прежней позиции по проекту, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт в день встречи министров иностранных дел стран ЕС.
«Мы приняли к сведению призыв Европарламента. Министры иностранных дел ЕС проводят сегодня переговоры в Брюсселе, как быть с произошедшим в России на выходных», — цитирует «РИА Новости» Зайберта. Он напомнил о неоднократных призывах прекратить политизировать проект.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила против новых санкций США в отношении газопровода «Северный поток – 2» и заявила о необходимости завершить строительство, несмотря на ограничения. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не может препятствовать строительству газопровода, так как это проект частных компаний.