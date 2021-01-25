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Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Правительство Германии приняло к сведению призывы к остановке строительства газопровода «Северный поток — 2», но намерено придерживается прежней позиции по проекту, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт в день встречи министров иностранных дел стран ЕС.

«Мы приняли к сведению призыв Европарламента. Министры иностранных дел ЕС проводят сегодня переговоры в Брюсселе, как быть с произошедшим в России на выходных», — цитирует «РИА Новости» Зайберта. Он напомнил о неоднократных призывах прекратить политизировать проект.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила против новых санкций США в отношении газопровода «Северный поток – 2» и заявила о необходимости завершить строительство, несмотря на ограничения. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не может препятствовать строительству газопровода, так как это проект частных компаний.

Ранее по теме: Меркель раскритиковала санкции США против «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных