Цена серебра достигла максимума с 2013 года
Стоимость серебра в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex превысила $30 за унцию впервые с февраля 2013 г., свидетельствуют данные площадки.
По данным на 11:12 мск, цена мартовских фьючерсов на серебро выросла на 12,8%, достигнув $30,35 за унцию. Сейчас, к 16:13 мск, она стабилизировалась на отметке $29,92 за унцию (+11.17%).
Как сообщает Financial Times, цены на серебро «разогнали» «бунтующие» трейдеры с форума Reddit. Они решили поднять стоимость металла после успеха с акциями компании GameStop и мем-криптовалютой Dogecoin. Впоследствии некоторые трейдинговые площадки ограничили возможность покупать акции GameStop.
Рост стоимости серебра начался на прошлой неделе после призыва пользователя форума WallStreetBets на Reddit инвестировать в этот металл, чтобы оказать давление на банки, пытающиеся заработать на снижении его цены. Уже 29 января, к закрытию предыдущей сессии, чистый приток капитала в IShares Silver Trust, крупнейший биржевой фонд, обеспеченный серебром, достиг беспрецедентной суммы в $944 млн.
Другим драгоценным металлом, обновившим рекорды по стоимости в 2020 г., стало золото. В апреле фьючерсы на драгоценный металл достигли $1724,4 за тройскую унцию впервые с ноября 2012 г. на фоне глобального экономического кризиса на фоне пандемии. А в конце июля стоимость золота показала уже исторический максимум — $1940 за тройскую унцию. Предыдущий абсолютный рекорд был установлен 6 сентября 2011 г., когда унция золота стоила $1920.