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Цена серебра достигла максимума с 2013 года

Ведомости

Стоимость серебра в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex превысила $30 за унцию впервые с февраля 2013 г., свидетельствуют данные площадки.

По данным на 11:12 мск, цена мартовских фьючерсов на серебро выросла на 12,8%, достигнув $30,35 за унцию. Сейчас, к 16:13 мск, она стабилизировалась на отметке $29,92 за унцию (+11.17%).

Как сообщает Financial Times, цены на серебро «разогнали» «бунтующие» трейдеры с форума Reddit. Они решили поднять стоимость металла после успеха с акциями компании GameStop и мем-криптовалютой Dogecoin. Впоследствии некоторые трейдинговые площадки ограничили возможность покупать акции GameStop.

Рост стоимости серебра начался на прошлой неделе после призыва пользователя форума WallStreetBets на Reddit инвестировать в этот металл, чтобы оказать давление на банки, пытающиеся заработать на снижении его цены. Уже 29 января, к закрытию предыдущей сессии, чистый приток капитала в IShares Silver Trust, крупнейший биржевой фонд, обеспеченный серебром, достиг беспрецедентной суммы в $944 млн.

Другим драгоценным металлом, обновившим рекорды по стоимости в 2020 г., стало золото. В апреле фьючерсы на драгоценный металл достигли $1724,4 за тройскую унцию впервые с ноября 2012 г. на фоне глобального экономического кризиса на фоне пандемии. А в конце июля стоимость золота показала уже исторический максимум —  $1940 за тройскую унцию. Предыдущий абсолютный рекорд был установлен 6 сентября 2011 г., когда унция золота стоила $1920.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных