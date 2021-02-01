Цена серебра достигла максимума с 2013 года

Другим драгоценным металлом, обновившим рекорды по стоимости в 2020 г., стало золото. В апреле фьючерсы на драгоценный металл достигли $1724,4 за тройскую унцию впервые с ноября 2012 г. на фоне глобального экономического кризиса на фоне пандемии. А в конце июля стоимость золота показала уже исторический максимум — $1940 за тройскую унцию. Предыдущий абсолютный рекорд был установлен 6 сентября 2011 г., когда унция золота стоила $1920.