Правительство не планирует вводить продовольственные карточки для нуждающихся

Он рассказал, что среди мер поддержки нуждающихся россиян приоритет отдается тем, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве». По словам Белякова, в стране есть различные меры поддержки отдельных категорий граждан. В большинстве своем такие меры носят финансовый характер, граждане могут потратить деньги по своему усмотрению, отметил пресс-секретарь.