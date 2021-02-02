Правительство не планирует вводить продовольственные карточки для нуждающихся
Правительство не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве соцподдержки граждан, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Бориса Белякова.
Он рассказал, что среди мер поддержки нуждающихся россиян приоритет отдается тем, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве». По словам Белякова, в стране есть различные меры поддержки отдельных категорий граждан. В большинстве своем такие меры носят финансовый характер, граждане могут потратить деньги по своему усмотрению, отметил пресс-секретарь.
Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на источник в правительстве, что Минпромторг предложил ежемесячно выплачивать деньги нуждающимся россиянам на покупку продуктов. Помощь смогут получить нуждающиеся слои населения, в том числе беременные и кормящие, дети и люди, которые находятся в соцучреждениях, например больницах и интернатах.