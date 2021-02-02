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Правительство не планирует вводить продовольственные карточки для нуждающихся

Ведомости

Правительство не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве соцподдержки граждан, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Бориса Белякова. 

Он рассказал, что среди мер поддержки нуждающихся россиян приоритет отдается тем, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве». По словам Белякова, в стране есть различные меры поддержки отдельных категорий граждан. В большинстве своем такие меры носят финансовый характер, граждане могут потратить деньги по своему усмотрению, отметил пресс-секретарь. 

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на источник в правительстве, что Минпромторг предложил ежемесячно выплачивать деньги нуждающимся россиянам на покупку продуктов. Помощь смогут получить нуждающиеся слои населения, в том числе беременные и кормящие, дети и люди, которые находятся в соцучреждениях, например больницах и интернатах. 

Ранее по теме: Минпромторг предложил выдавать нуждающимся деньги на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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