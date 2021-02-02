Стоимость нефти Brent превысила $57 за баррель впервые с середины января

Нефть дорожает с начала 2021 г. Несмотря на это, рубль продолжает ослабевать по отношению к доллару. Так, если 4 января на открытии торгов на Московской бирже валюта стоила 74,13 руб., то сегодня к 12:40 — 75,85 руб.