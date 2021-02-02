Стоимость нефти Brent превысила $57 за баррель впервые с середины января
Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent к 11:27 мск составила $57,22 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Показатель превысил порог в $57 впервые с 13 января 2021 г. Тогда цена на сырье преодолела данную отметку впервые с 24 февраля 2020 г. Затем фьючерс немного подешевел.
Нефть марки WTI также подорожала на торгах. К 11:27 мск стоимость ее мартовского фьючерса достигла $54,41 за баррель. Это максимальное значение с конца января прошлого года.
Нефть дорожает с начала 2021 г. Несмотря на это, рубль продолжает ослабевать по отношению к доллару. Так, если 4 января на открытии торгов на Московской бирже валюта стоила 74,13 руб., то сегодня к 12:40 — 75,85 руб.
Евро тоже растет в цене. 4 января его стоимость на открытии составляла 90,98 руб. На 12:40 мск — 91,51 руб.