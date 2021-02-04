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Постоянно действующий механизм регулирования экспорта зерна запустят с апреля

Ведомости

Постоянно действующий механизм регулирования экспорта зерна начнет действовать с 1 апреля, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Мы сейчас разрабатываем постоянно действующий механизм, который будет вводиться, уже будет введен с 1 апреля и будет действовать, скажем так, уже бессрочно, так называемого ценового демпфера», — сказал Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он пояснил, что задача этого механизма — предотвращение влияния колебаний и повышения мировых цен на продовольствие на внутренний рынок России.

По словам Решетникова, механизм будет состоять из двух частей. «Первая — это как раз экспортная пошлина, но которая будет меняться по заранее известным правилам. Второй частью механизма предлагается как раз сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям», — объяснил глава Минэкономразвития.

Решетников пояснил, что сейчас его ведомство обсуждает с Минсельхозом возможность рассматривать в качестве базы для второй части механизм субсидий пропорционально засеянным площадям.

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. 

В частности, чтобы сократить вывоз зерна за рубеж и не допустить удорожания сырья для продуктов питания, с 15 февраля по 28 февраля будут скорректированы экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Экспорт вне квоты, равной 17,5 млн т. будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1000 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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