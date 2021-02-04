Постоянно действующий механизм регулирования экспорта зерна запустят с апреля

В частности, чтобы сократить вывоз зерна за рубеж и не допустить удорожания сырья для продуктов питания, с 15 февраля по 28 февраля будут скорректированы экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Экспорт вне квоты, равной 17,5 млн т. будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1000 кг.