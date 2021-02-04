Постоянно действующий механизм регулирования экспорта зерна запустят с апреля
Постоянно действующий механизм регулирования экспорта зерна начнет действовать с 1 апреля, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Мы сейчас разрабатываем постоянно действующий механизм, который будет вводиться, уже будет введен с 1 апреля и будет действовать, скажем так, уже бессрочно, так называемого ценового демпфера», — сказал Решетников в эфире телеканала «Россия 24». Он пояснил, что задача этого механизма — предотвращение влияния колебаний и повышения мировых цен на продовольствие на внутренний рынок России.
По словам Решетникова, механизм будет состоять из двух частей. «Первая — это как раз экспортная пошлина, но которая будет меняться по заранее известным правилам. Второй частью механизма предлагается как раз сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям», — объяснил глава Минэкономразвития.
Решетников пояснил, что сейчас его ведомство обсуждает с Минсельхозом возможность рассматривать в качестве базы для второй части механизм субсидий пропорционально засеянным площадям.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
В частности, чтобы сократить вывоз зерна за рубеж и не допустить удорожания сырья для продуктов питания, с 15 февраля по 28 февраля будут скорректированы экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Экспорт вне квоты, равной 17,5 млн т. будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1000 кг.