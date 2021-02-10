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Недельная инфляция в России вновь ускорилась

Ведомости

В период со 2 по 8 февраля потребительские цены в России выросли на 0,2%, следует из материалов Росстата. Таким образом, недельная инфляция в стране вновь ускорилась, вернувшись к уровню ноября-января.

Ранее, на неделе с 26 января по 1 февраля, ведомство зафиксировало нулевую недельную инфляцию. Это произошло впервые с конца сентября прошлого года. После этого темпы подорожания товаров и услуг ускорились, в октябре – до 0,1%, а дальше – до 0,2%. Исключением стал период с 1 по 11 января, когда показатель вырос до 0,4%.

Таким образом, с начала 2021 г. инфляция составила 0,9%, в том числе 0,2% с начала февраля.

Сильнее всего за неделю подорожали овощи. Так, цены на огурцы выросли на 6%, помидоры – на 2,5%, картофель – на 2,2%. При этом стоимость подсолнечного масла не изменилась, а сахар подешевел еще на 0,4%. В то же время яйца и хлеб вновь стали расти в цене. Яйца подорожали на 0,6%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки – на 0,2%, из пшеничной муки первого и второго сортов – на 0,1%, сама мука – на 0,3%.

Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно – на 6,7%, сообщил ранее Росстат. 5 февраля ведомство отметило, что годовая инфляция в России в январе 2021 г. составила 5,19%, поднявшись выше 5% впервые с первого полугодия 2019 г. Перед этим, 2 февраля, заместитель министра экономического развития Полина Крючкова заявила, что потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г.

Ранее по теме: Росстат впервые с сентября зафиксировал нулевую недельную инфляцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных