Недельная инфляция в России вновь ускорилась

Сильнее всего за неделю подорожали овощи. Так, цены на огурцы выросли на 6%, помидоры – на 2,5%, картофель – на 2,2%. При этом стоимость подсолнечного масла не изменилась, а сахар подешевел еще на 0,4%. В то же время яйца и хлеб вновь стали расти в цене. Яйца подорожали на 0,6%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки – на 0,2%, из пшеничной муки первого и второго сортов – на 0,1%, сама мука – на 0,3%.