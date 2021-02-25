Каждый десятый бизнес в России может закрыться в 2021 году
Каждая десятая российская компания в России готовится к закрытию в 2021 г., свидетельствуют данные февральского опроса малых и средних предпринимателей. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
«В отношении 2021 г. у участников опроса весьма пессимистичные ожидания. У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов, каждый десятый указал, что их компания готовится к закрытию», — говорится в сообщении. Основной трудностью, по мнению большинства опрошенных (78,8%), стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился.
К февралю 2020 г. только 42,3% предпринимателей смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, а 31,8% не получили ее. Самой популярной мерой, которой удалось воспользоваться малому и среднему бизнесу, стало кредитование под 2% на возобновление деятельности (21,4%). На втором месте (19,6%) оказалась отсрочка по всем видам налогов (за исключением НДС). На третьем – продление сроков уплаты страховых взносов (16,6%). В опросе участвовали 5 305 компаний из всех регионов России.
В конце января Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщал, что число корпоративных банкротств в экономике по итогам года оказалось на 19,8% ниже, чем было зафиксировано в 2019 г.: 9700 против 12 000. Для сравнения: по итогам более благополучного 2019 года число банкротств снизилось на 6% относительно 2018 г. Причиной снижения числа банкротств стал мораторий, действовавший с апреля по декабрь 2020 г. За время его действия число юрлиц-банкротов оказалось на 21,4% ниже, чем за тот же период 2019 г. В то же время в 2021 г. количество банкротств может увеличиться как минимум на 20%, т. е. их может быть столько же, сколько было в 2019 г., считают в ЦМАКП.
Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, на начало января 2021 г. число индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц составило 5,6 млн, что на 5,5%, или на 323 000, ниже, чем на аналогичную дату 2020 г. Число ИП сократилось на 134 000, а число юрлиц – на 189 000.