Каждый десятый бизнес в России может закрыться в 2021 году

В конце января Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщал, что число корпоративных банкротств в экономике по итогам года оказалось на 19,8% ниже, чем было зафиксировано в 2019 г.: 9700 против 12 000. Для сравнения: по итогам более благополучного 2019 года число банкротств снизилось на 6% относительно 2018 г. Причиной снижения числа банкротств стал мораторий, действовавший с апреля по декабрь 2020 г. За время его действия число юрлиц-банкротов оказалось на 21,4% ниже, чем за тот же период 2019 г. В то же время в 2021 г. количество банкротств может увеличиться как минимум на 20%, т. е. их может быть столько же, сколько было в 2019 г., считают в ЦМАКП.