Минэкономразвития ответило на информацию о закрытии 10% компаний в России

Ранее сегодня пресс-служба Титова представила результаты опроса (есть в распоряжении «Ведомостей»), где заявила, что у трети предприятий наблюдается дальнейшее снижение оборотов, а каждый десятый указал, что его компания готовится к закрытию, так как спрос на продукцию с момента начала пандемии не восстановился. Кроме того, по данным бизнес-омбудсмена, из компаний, которые воспользовались мерами поддержки правительства (42,3% компаний), в том числе получили льготный кредит под 2%, численность сотрудников смогли сохранить лишь 59,7%. У 30,7% предпринимателей так и не восстановились обороты бизнеса, поэтому им не удалось выполнить обязательства по сохранению численности персонала.