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Минэкономразвития ответило на информацию о закрытии 10% компаний в России

Ведомости

Информация о том, что каждая десятая компания, поучаствовавшая в опросе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, готовится к закрытию, потому что так и не смогла восстановиться от последствий пандемии, носит оценочный характер, заявила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

«Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер. Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки-участники льготных программ кредитования для бизнеса. Согласно им, 98% заемщиков по программе ФОТ 2.0 соблюдают условие сохранения занятости, а значит, могут рассчитывать на списание кредита», — привела слова чиновницы пресс-служба Минэкономразвития.

В то же время Илюшникова подтвердила, что не все предприятия смогли восстановиться от последствий ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Однако, по ее словам, бизнес поддержали льготные программы кредитования, нацеленные на то, чтобы помочь компаниям выплатить зарплаты и сохранить занятость. Так, по данным ведомства, благодаря программе ФОТ были сохранены 1,2 млн рабочих мест, а ФОТ 2.0 — 5,3 млн мест.

Илюшникова также напомнила о введении новой программы поддержки бизнеса, позволяющей взять кредит под 3%. Ее вчера анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня он сообщил, что на реализацию данной меры правительство выделит 7,8 млрд руб.

Ранее сегодня пресс-служба Титова представила результаты опроса (есть в распоряжении «Ведомостей»), где заявила, что у трети предприятий наблюдается дальнейшее снижение оборотов, а каждый десятый указал, что его компания готовится к закрытию, так как спрос на продукцию с момента начала пандемии не восстановился. Кроме того, по данным бизнес-омбудсмена, из компаний, которые воспользовались мерами поддержки правительства (42,3% компаний), в том числе получили льготный кредит под 2%, численность сотрудников смогли сохранить лишь 59,7%. У 30,7% предпринимателей так и не восстановились обороты бизнеса, поэтому им не удалось выполнить обязательства по сохранению численности персонала.

Программа ФОТ 2.0 позволяла компаниям взять кредит на выплату зарплат сотрудникам по ставке 2%. При этом в случае, если до 1 апреля 2021 г. компания сохраняла 90% штата, государство выплачивало за нее всю сумму кредита вместе с процентами. Если от 80% до 90% штата, то половину суммы. Если менее 80%, предприятие должно было погасить свой долг самостоятельно.

Ранее по теме: Власти выделят почти 8 млрд рублей на поддержку бизнеса по новой программе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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