Союз птицеводов допустил снижение цен на яйца в апреле

«Мы очень рассчитываем по тем факторам, которые мы видим сейчас, что к апрелю месяцу, а точнее уже в апреле – мае объемы производства стабилизируются, и не просто стабилизируются, а начнут расти. Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен», – сказал Лахтюхов.