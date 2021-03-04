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Союз птицеводов допустил снижение цен на яйца в апреле

Ведомости

Цены на яйца и мясо птицы могут снизиться в апреле – мае, заявил генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы очень рассчитываем по тем факторам, которые мы видим сейчас, что к апрелю месяцу, а точнее уже в апреле – мае объемы производства стабилизируются, и не просто стабилизируются, а начнут расти. Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен», – сказал Лахтюхов.

По данным Росстата, десяток куриных яиц в январе этого года в рознице стоил в среднем 75 руб. Это на 18% дороже, чем годом ранее. Средняя стоимость охлажденных и мороженых кур за тот же период увеличилась на 4,5% — до 147 руб./кг. В Минсельхозе объяснили рост цен увеличением стоимости кормов для птицы, снижением производства из-за распространения гриппа птиц и сокращением поставок импортных инкубационных яиц из Евросоюза.

2 марта участники Национального союза птицеводов договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца. Минсельхоз разработал ряд мер поддержки отрасли птицеводства для стабилизации цен на ее продукцию.

Ранее по теме: Минсельхоз придумал механизм сдерживания цен на яйца и мясо птицы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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