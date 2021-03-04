Союз птицеводов допустил снижение цен на яйца в апреле
Цены на яйца и мясо птицы могут снизиться в апреле – мае, заявил генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы очень рассчитываем по тем факторам, которые мы видим сейчас, что к апрелю месяцу, а точнее уже в апреле – мае объемы производства стабилизируются, и не просто стабилизируются, а начнут расти. Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен», – сказал Лахтюхов.
По данным Росстата, десяток куриных яиц в январе этого года в рознице стоил в среднем 75 руб. Это на 18% дороже, чем годом ранее. Средняя стоимость охлажденных и мороженых кур за тот же период увеличилась на 4,5% — до 147 руб./кг. В Минсельхозе объяснили рост цен увеличением стоимости кормов для птицы, снижением производства из-за распространения гриппа птиц и сокращением поставок импортных инкубационных яиц из Евросоюза.
2 марта участники Национального союза птицеводов договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца. Минсельхоз разработал ряд мер поддержки отрасли птицеводства для стабилизации цен на ее продукцию.