Доллар и евро подорожали после обвинений Байдена в адрес России

Рубль слегка подешевел по отношению к иностранным валютам после заявлений американского президента Джо Байдена о России, он пригрозил принят меры в ответ на якобы имевшее место российское вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. При этом американский президент не исключил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать по ряду вопросов.