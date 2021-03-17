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Доллар и евро подорожали после обвинений Байдена в адрес России

Ведомости

Цена доллара в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже достигла 74 руб., свидетельствуют данные площадки на 14:18 мск. На таком уровне стоимость валюты не была уже неделю — с 10 марта. При этом на вчерашнем закрытии торгов доллар был ниже 73 руб. — 72,85 руб.

Наряду с долларом растет и цена евро. В 14:18 она составила 88,02 руб., превысив порог в 88 руб. впервые с 12 марта. На закрытии торгов 16 марта стоимость европейской валюты составила 86,75 руб.

Впрочем, к 15:35 цена обеих валют немного снизилась — доллар торговался по 73,76 руб., а евро — 87,77 руб.

Рубль слегка подешевел по отношению к иностранным валютам после заявлений американского президента Джо Байдена о России, он пригрозил принят меры в ответ на якобы имевшее место российское вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. При этом американский президент не исключил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать по ряду вопросов.

Ранее, 16 марта, Управление национальной разведки США представило доклад, где говорится, что власти России санкционировали проведение правительственными организациями операций, целью которых было очернить президента США Джо Байдена и демократическую партию и поддержать экс-главу страны Дональда Трампа. В Кремле данный доклад назвали безосновательным и бездоказательным, а официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова охарактеризовала документ как «очередную порцию лжи».

Ранее по теме: МИД назвал «порцией лжи» доклад США о вмешательстве России в их выборы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных