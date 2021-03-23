Госрасходы России стали рекордными за 30 лет

Расширенные госрасходы России в 2020 г. по отношению к ВВП составили 39,5% – почти на 5 п.п. больше, чем в среднем за 2011-2019 г. Более высокий показатель в истории РФ был зарегистрирован в кризисном 2009 г. – 41,4% ВВП, однако тогда ВВП России снизился на 7,8%.