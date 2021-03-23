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Госрасходы России стали рекордными за 30 лет

Ведомости

Расходы консолидированного бюджета России в 2020 г. стали рекордными в постоянных ценах с начала 1990-х годов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на оценку ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского. В расчете учитывались расходы федерального бюджета, бюджетов регионов и муниципалитетов и трех внебюджетных государственных фондов.

По данным Счетной палаты, федеральные расходы в 2020 г. выросли на 25% в годовом выражении на фоне дополнительных антикризисных трат правительства стоимостью не менее 2,9 трлн руб. По данным Федерального казначейства, консолидированные бюджеты регионов увеличились на 15%, в основном из-за роста расходов на здравоохранение. Таким образом, расширенные госрасходы страны в 2020 году составили 42,15 трлн руб., из них 54% — расходы федерального бюджета. В 2019 г. показатель составлял 49%.

Расширенные госрасходы России в 2020 г. по отношению к ВВП составили 39,5% – почти на 5 п.п. больше, чем в среднем за 2011-2019 г. Более высокий показатель в истории РФ был зарегистрирован в кризисном 2009 г. – 41,4% ВВП, однако тогда ВВП России снизился на 7,8%.

С 2021 г. госрасходы должны постепенно снижаться на фоне увеличения экономической активности. В целом для современной России характерна довольно жесткая фискальная политика, которая обуславливает не очень высокие бюджетные расходы, сообщил в разговоре с РБК главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.

Ранее по теме: Структура российского госдолга вызвала опасения Счетной палаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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