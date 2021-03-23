Госрасходы России стали рекордными за 30 лет
Расходы консолидированного бюджета России в 2020 г. стали рекордными в постоянных ценах с начала 1990-х годов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на оценку ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского. В расчете учитывались расходы федерального бюджета, бюджетов регионов и муниципалитетов и трех внебюджетных государственных фондов.
По данным Счетной палаты, федеральные расходы в 2020 г. выросли на 25% в годовом выражении на фоне дополнительных антикризисных трат правительства стоимостью не менее 2,9 трлн руб. По данным Федерального казначейства, консолидированные бюджеты регионов увеличились на 15%, в основном из-за роста расходов на здравоохранение. Таким образом, расширенные госрасходы страны в 2020 году составили 42,15 трлн руб., из них 54% — расходы федерального бюджета. В 2019 г. показатель составлял 49%.
Расширенные госрасходы России в 2020 г. по отношению к ВВП составили 39,5% – почти на 5 п.п. больше, чем в среднем за 2011-2019 г. Более высокий показатель в истории РФ был зарегистрирован в кризисном 2009 г. – 41,4% ВВП, однако тогда ВВП России снизился на 7,8%.
С 2021 г. госрасходы должны постепенно снижаться на фоне увеличения экономической активности. В целом для современной России характерна довольно жесткая фискальная политика, которая обуславливает не очень высокие бюджетные расходы, сообщил в разговоре с РБК главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.