Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель впервые с февраля

При этом ранее нефть дорожала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и старте массовой вакцинации населения в разных странах мира. К 11 марта майский фьючерс Brent впервые с января 2020 г. преодолел $69 за баррель, а WTI приблизилась к $66.