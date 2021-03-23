Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель впервые с февраля
Стоимость майского фьючерса нефти марки Brent к 14:04 мск впервые с 12 февраля опустилась ниже $62 за баррель — до $61,45, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. Таким образом, за день она подешевела почти на 4%.
Более 3,7% сегодня потеряла в цене и нефть марки WTI. Ее майский фьючерс впервые с 11 февраля опустился ниже $59 за баррель — до $58,5.
При этом ранее нефть дорожала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и старте массовой вакцинации населения в разных странах мира. К 11 марта майский фьючерс Brent впервые с января 2020 г. преодолел $69 за баррель, а WTI приблизилась к $66.
Нефтяные котировки падают на фоне подорожания валют. Так, в ходе сегодняшних торгов доллар впервые с 4 февраля преодолел порог в 76 руб., а евро превысил 90 руб.