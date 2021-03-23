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Доллар подорожал до 76 рублей впервые с начала февраля

Ведомости

Доллар в ходе сегодняшних торгов подорожал более чем на 1 руб., следует из данных Московской биржи. К 12:39 мск он впервые с 4 февраля преодолел порог в 76 руб., а к 12:54 достиг цены в 76,33 руб. К 13:25 курс доллара немного снизился и составил 75,99 руб.

Ранее евро впервые с 1 марта превысил 90 руб. В ходе торгов сегодня валюта подорожала примерно на 90 копеек. К 12:54 мск ее стоимость достигла 90,78 руб., к 13:25 чуть снизилась – до 90,3 руб.

Рубль стал ослабевать по отношению к доллару и евро с 17 марта. Тогда президент США Джо Байден заявил, что заставит российские власти ответить за вмешательство в американские выборы 2020 г. Кроме того, глава государства положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Путин в ответ на это заявил: «Кто как обзывается, тот так сам и называется».

Накануне заявлений Байдена, 16 марта, доллар стоил 72,53 руб. Это было минимальным значением с конца июля прошлого года. Курс евро падал до 86,51 руб.

Ранее по теме: Доллар и евро подорожали после обвинений Байдена в адрес России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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