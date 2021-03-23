Доллар подорожал до 76 рублей впервые с начала февраля

Рубль стал ослабевать по отношению к доллару и евро с 17 марта. Тогда президент США Джо Байден заявил, что заставит российские власти ответить за вмешательство в американские выборы 2020 г. Кроме того, глава государства положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Путин в ответ на это заявил: «Кто как обзывается, тот так сам и называется».