Доллар подорожал до 76 рублей впервые с начала февраля
Доллар в ходе сегодняшних торгов подорожал более чем на 1 руб., следует из данных Московской биржи. К 12:39 мск он впервые с 4 февраля преодолел порог в 76 руб., а к 12:54 достиг цены в 76,33 руб. К 13:25 курс доллара немного снизился и составил 75,99 руб.
Ранее евро впервые с 1 марта превысил 90 руб. В ходе торгов сегодня валюта подорожала примерно на 90 копеек. К 12:54 мск ее стоимость достигла 90,78 руб., к 13:25 чуть снизилась – до 90,3 руб.
Рубль стал ослабевать по отношению к доллару и евро с 17 марта. Тогда президент США Джо Байден заявил, что заставит российские власти ответить за вмешательство в американские выборы 2020 г. Кроме того, глава государства положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Путин в ответ на это заявил: «Кто как обзывается, тот так сам и называется».
Накануне заявлений Байдена, 16 марта, доллар стоил 72,53 руб. Это было минимальным значением с конца июля прошлого года. Курс евро падал до 86,51 руб.