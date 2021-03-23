Цена нефти Brent упала ниже $61 за баррель впервые с начала февраля
Майский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов 23 марта подешевел примерно на 6%, следует из данных лондонской биржи ICE. К 20:43 мск его стоимость составила $60,55 за баррель. Это самая низкая цена с 8 февраля.
Нефть марки WTI за сегодняшний день потеряла более 6% стоимости. Ее майский фьючерс опустился до $57,39 за баррель, что является минимумом с 5 февраля.
При этом ранее нефть дорожала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и старте массовой вакцинации населения в разных странах мира. К 11 марта майский фьючерс Brent впервые с января 2020 г. преодолел $69 за баррель, а WTI приблизилась к $66.
На фоне этого 23 марта выросли курсы валют. Доллар подорожал более чем на 1 руб. и к 21:45 торговался по максимальной цене в 76,25 руб. Порог в 76 руб. он преодолел сегодня впервые с 4 февраля. Евро подорожал почти на 1 руб. Впервые с 1 марта он стоит более 90 руб. — 90,78 руб. на 21:45 мск.