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Цена нефти Brent упала ниже $61 за баррель впервые с начала февраля

Ведомости

Майский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов 23 марта подешевел примерно на 6%, следует из данных лондонской биржи ICE. К 20:43 мск его стоимость составила $60,55 за баррель. Это самая низкая цена с 8 февраля.

Нефть марки WTI за сегодняшний день потеряла более 6% стоимости. Ее майский фьючерс опустился до $57,39 за баррель, что является минимумом с 5 февраля.

При этом ранее нефть дорожала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и старте массовой вакцинации населения в разных странах мира. К 11 марта майский фьючерс Brent впервые с января 2020 г. преодолел $69 за баррель, а WTI приблизилась к $66.

На фоне этого 23 марта выросли курсы валют. Доллар подорожал более чем на 1 руб. и к 21:45 торговался по максимальной цене в 76,25 руб. Порог в 76 руб. он преодолел сегодня впервые с 4 февраля. Евро подорожал почти на 1 руб. Впервые с 1 марта он стоит более 90 руб. — 90,78 руб. на 21:45 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных