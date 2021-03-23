Цена нефти Brent упала ниже $61 за баррель впервые с начала февраля

На фоне этого 23 марта выросли курсы валют. Доллар подорожал более чем на 1 руб. и к 21:45 торговался по максимальной цене в 76,25 руб. Порог в 76 руб. он преодолел сегодня впервые с 4 февраля. Евро подорожал почти на 1 руб. Впервые с 1 марта он стоит более 90 руб. — 90,78 руб. на 21:45 мск.