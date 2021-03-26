В МИДе оценили потери мировой экономики в пандемию

«Пандемия COVID-19, очевидно, войдет в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия. Ее последствия оказали пагубное влияние на все сферы нашей жизни. Не остались в стороне и международные экономические отношения. Эксперты сходятся во мнении, что мы имеем дело с крупнейшим глобальным кризисом со времен Второй мировой войны. Потери мировой экономики составили более 3,5 триллиона долларов. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года», — сказал Вершинин.