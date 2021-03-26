В МИДе оценили потери мировой экономики в пандемию
Потери мировой экономики во время пандемии коронавируса превысили $3,5 трлн, что в два раза больше показателя во время кризиса 2008 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина.
«Пандемия COVID-19, очевидно, войдет в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия. Ее последствия оказали пагубное влияние на все сферы нашей жизни. Не остались в стороне и международные экономические отношения. Эксперты сходятся во мнении, что мы имеем дело с крупнейшим глобальным кризисом со времен Второй мировой войны. Потери мировой экономики составили более 3,5 триллиона долларов. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года», — сказал Вершинин.
Пандемия стала серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов. По словам замглавы МИД, «многие все чаще предпочитают действовать по принципу "каждый сам за себя"».
«Мировая экономика едина, и именно через многостороннее сотрудничество, нацеленное на поступательное и всеобъемлющее развитие, лежит путь к выходу из нынешнего масштабного кризиса», — добавил он.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вызванный пандемией коронавируса мировой экономический кризис стал худшим за последние 100 лет.