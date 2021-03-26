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Экономика

В МИДе оценили потери мировой экономики в пандемию

Ведомости

Потери мировой экономики во время пандемии коронавируса превысили $3,5 трлн, что в два раза больше показателя во время кризиса 2008 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина.

«Пандемия COVID-19, очевидно, войдет в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия. Ее последствия оказали пагубное влияние на все сферы нашей жизни. Не остались в стороне и международные экономические отношения. Эксперты сходятся во мнении, что мы имеем дело с крупнейшим глобальным кризисом со времен Второй мировой войны. Потери мировой экономики составили более 3,5 триллиона долларов. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года», — сказал Вершинин.

Пандемия стала серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов. По словам замглавы МИД, «многие все чаще предпочитают действовать по принципу "каждый сам за себя"».

«Мировая экономика едина, и именно через многостороннее сотрудничество, нацеленное на поступательное и всеобъемлющее развитие, лежит путь к выходу из нынешнего масштабного кризиса», — добавил он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вызванный пандемией коронавируса мировой экономический кризис стал худшим за последние 100 лет.

Ранее по теме: Генсек ООН назвал текущий экономический кризис худшим за столетие

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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