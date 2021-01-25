Генсек ООН назвал текущий экономический кризис худшим за столетие

По данным университета Джонса Хопкинса, на 25 января по всему миру было выявлено более 99,3 млн случаев коронавируса. Выздоровели 54,8 млн человек, умерло более 2,13 млн человек. Больше всего заболевших выявлено в США — около 25,2 млн заболевших. На втором месте Индия с 10,7 млн заболевшими. На третьем месте Бразилия с 8,84 млн заболевших. Россия находится на четвертом месте - количество заболевших приблизилось к 3,7 млн заболевших.