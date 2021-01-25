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Генсек ООН назвал текущий экономический кризис худшим за столетие

Ведомости

Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал худшим за последние 100 лет. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС. 

«Более 2 млн человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет», — сказал он на «Давосской повестке дня». 

По его мнению, у человечества «есть уникальная возможность» перейти от хрупкости к устойчивости в период восстановления от последствий пандемии. 

По данным университета Джонса Хопкинса, на 25 января по всему миру было выявлено более 99,3 млн случаев коронавируса. Выздоровели 54,8 млн человек, умерло более 2,13 млн человек. Больше всего заболевших выявлено в США — около 25,2 млн заболевших. На втором месте Индия с 10,7 млн заболевшими. На третьем месте Бразилия с 8,84 млн заболевших. Россия находится на четвертом месте  - количество заболевших приблизилось к 3,7 млн заболевших. 

Ранее по теме: В России впервые с ноября за сутки выявили менее 20 000 случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных