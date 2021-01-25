Генсек ООН назвал текущий экономический кризис худшим за столетие
Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал худшим за последние 100 лет. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.
«Более 2 млн человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет», — сказал он на «Давосской повестке дня».
По его мнению, у человечества «есть уникальная возможность» перейти от хрупкости к устойчивости в период восстановления от последствий пандемии.
По данным университета Джонса Хопкинса, на 25 января по всему миру было выявлено более 99,3 млн случаев коронавируса. Выздоровели 54,8 млн человек, умерло более 2,13 млн человек. Больше всего заболевших выявлено в США — около 25,2 млн заболевших. На втором месте Индия с 10,7 млн заболевшими. На третьем месте Бразилия с 8,84 млн заболевших. Россия находится на четвертом месте - количество заболевших приблизилось к 3,7 млн заболевших.