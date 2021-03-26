Минпромторг не ожидает роста цен на пиво из-за маркировки
Минпромторг не ожидает подорожания пива из-за начала эксперимента по его маркировке с 1 апреля, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Мы не ожидаем подорожания, потому что нет для этого оснований», – сказал Мантуров (цитата по ТАСС). Он отметил, что молочная продукция из-за маркировки не подорожала.
В сентябре 2020 г. Мантуров сообщил, что в России может быть введена цифровая маркировка алкогольных напитков. По его словам, это важно, поскольку данная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату». Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другой алкоголь.
Спустя месяц президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2021 г. провести эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольной продукции. В феврале правительство утвердило проведение эксперимента по маркировке пива с 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г.