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Минпромторг не ожидает роста цен на пиво из-за маркировки

Ведомости

Минпромторг не ожидает подорожания пива из-за начала эксперимента по его маркировке с 1 апреля, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы не ожидаем подорожания, потому что нет для этого оснований», – сказал Мантуров (цитата по ТАСС). Он отметил, что молочная продукция из-за маркировки не подорожала.

В сентябре 2020 г. Мантуров сообщил, что в России может быть введена цифровая маркировка алкогольных напитков. По его словам, это важно, поскольку данная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату». Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другой алкоголь.

Спустя месяц президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2021 г. провести эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольной продукции. В феврале правительство утвердило проведение эксперимента по маркировке пива с 1 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. 

Ранее по теме: Правительство утвердило сроки эксперимента по маркировке пива

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных