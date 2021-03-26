Минпромторг не ожидает роста цен на пиво из-за маркировки

В сентябре 2020 г. Мантуров сообщил, что в России может быть введена цифровая маркировка алкогольных напитков. По его словам, это важно, поскольку данная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату». Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другой алкоголь.