Стоимость нефти марки Brent превысила $64 за баррель
Майский фьючерс нефти марки Brent в ходе торгов 26 марта на лондонской бирже ICE подорожал на 3,9%, следует из данных на сайте площадки. К 19:28 мск его стоимость составила $64,37 за баррель.
Аналогичный рост показали майские фьючерсы на нефть марки WTI. К этому же времени они подорожали до $60,86 за баррель.
Как пояснил вице-президент по нефтяным рынкам Rystad Energy Паола Родригес Масиу, нефтяной рынок на этой неделе «скачет» из-за ситуации с блокировкой в Суэцком канале и локдауна в Европе, передает «Интерфакс».
23 марта Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 100 судов.