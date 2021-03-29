Нефть подешевела на 2% после разблокировки Суэцкого канала

На 10:24 мск котировки стабилизировались на отметке $63,64 и снижались на 1,44%. Стоимость фьючерса техасской WTI с открытием торгов упала на 1,83 до $59,85 за баррель. Эти изменения произошли на фоне сообщений о том, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели. Это позволит возобновить движение по артерии судов между Средиземным и Красным морем, в том числе, танкеров с нефтью из арабских стран. В то же время дата официального открытия движения по каналу, на данный момент закрытому администрацией, не сообщается.