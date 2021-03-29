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Нефть подешевела на 2% после разблокировки Суэцкого канала

Ведомости

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 2,2% по сравнению с закрытием предыдущей сессии в пятницу, до $63,14. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На 10:24 мск котировки стабилизировались на отметке $63,64 и снижались на 1,44%. Стоимость фьючерса техасской WTI с открытием торгов упала на 1,83 до $59,85 за баррель. Эти изменения произошли на фоне сообщений о том, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели. Это позволит возобновить движение по артерии судов между Средиземным и Красным морем, в том числе, танкеров с нефтью из арабских стран. В то же время дата официального открытия движения по каналу, на данный момент закрытому администрацией, не сообщается.

Котировки пошли вниз на новости о снятии контейнеровоза Ever Given с мели в Суэцком канале. Об этом сообщил Bloomberg, а также написал в Twitter поставщик морских услуг Inchcape Shipping.

23 марта Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судна.

Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней. Однако позже глава участвовавшей в операции компании Boskalis Питер Бердовски в эфире нидерландского телеканала NOS предупредил, что, вопреки ожиданиям, срок работ может увеличиться до нескольких недель. Специалисты компании, кроме использования буксиров, стали вынимать и вымывать грунт из-под днища корабля. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля.

Ранее по теме: Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных