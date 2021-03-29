Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз сняли с мели
Контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели 29 марта в 4:30 по местному времени (5:30 мск), сообщила компания Inchcape Shipping в своем аккаунте в Twitter. 23 марта судно село на мель в Суэцком канале и заблокировало движение по нему.
Как скоро сможет возобновиться движение по Суэцкому каналу, пока не известно. Bloomberg отметил, что спасатели извлекли из канала 27 тыс. кубометров песка, чтобы снять контейнеровоз с мели. Из-за блокировки канала суда некоторых компаний уже пошли вокруг Африки, рассказало издание.
23 марта Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 450 судов.
Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней. Однако позже глава участвовавшей в операции компании Boskalis Питер Бердовски в эфире нидерландского телеканала NOS предупредил, что, вопреки ожиданиям, срок работ может увеличиться до нескольких недель. По его словам, это связано с тем, что контейнеровоз глубоко зарылся в неровный грунт у берега канала и просто отбуксировать его не выйдет.
Позднее источники The Wall Street Journal, отмечая успехи, достигнутые специалистами в пятницу, допустили, что судно удастся снять с мели 27 марта, однако этого так и не произошло. В воскресенье, 28 марта, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать подготовку к частичной разгрузке судна, сообщило Alarabiya News со ссылкой на местные СМИ.