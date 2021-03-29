Кудрин назвал наиболее зависимые от федеральных субсидий регионы

Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило, что у российских регионов в этом году может сильно вырасти объем краткосрочных долгов, что отрицательно скажется на их кредитоспособности. Дефициты региональных бюджетов, возникшие в 2020 г. в результате сильного прироста расходов бюджетов на здравоохранение и социальную политику, пришлось частично финансировать за счет наращивания долга, который вырос на 18% — почти до 2,5 трлн руб. впервые с 2016 г.