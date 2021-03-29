Кудрин назвал наиболее зависимые от федеральных субсидий регионы
Наиболее зависимыми от федеральных субсидий регионами являются республики Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Тува и Чеченская республика. Об этом сообщил председатель Счетной Палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
«Доходы семи субъектов РФ на 1 января 2021 года более чем на 70% сформированы за счет федеральных средств: в Ингушетии на них приходится больше 86% доходов, в Дагестане и Карачаево-Черкесии около 74%, Тува, Ингушетия, Чеченская Республика — где-то 83-86% доходов — это все федеральные средства», — сказал Кудрин (цитата по ТАСС).
По подсчетам СП, в 2021 г. регионы могут недополучить 62 млрд руб. По его словам, регионы в 2020 г. увеличили свою зависимость от федеральной поддержки из-за пандемии. Кудрин также добавил, что по итогам 2020 г. общий дефицит бюджетов регионов России составил 676,5 млрд руб. против профицита годом ранее.
Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило, что у российских регионов в этом году может сильно вырасти объем краткосрочных долгов, что отрицательно скажется на их кредитоспособности. Дефициты региональных бюджетов, возникшие в 2020 г. в результате сильного прироста расходов бюджетов на здравоохранение и социальную политику, пришлось частично финансировать за счет наращивания долга, который вырос на 18% — почти до 2,5 трлн руб. впервые с 2016 г.