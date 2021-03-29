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Кудрин назвал наиболее зависимые от федеральных субсидий регионы

Ведомости

Наиболее зависимыми от федеральных субсидий регионами являются республики Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Тува и Чеченская республика. Об этом сообщил председатель Счетной Палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 

«Доходы семи субъектов РФ на 1 января 2021 года более чем на 70% сформированы за счет федеральных средств: в Ингушетии на них приходится больше 86% доходов, в Дагестане и Карачаево-Черкесии около 74%, Тува, Ингушетия, Чеченская Республика — где-то 83-86% доходов — это все федеральные средства», — сказал Кудрин (цитата по ТАСС). 

По подсчетам СП, в 2021 г. регионы могут недополучить 62 млрд руб. По его словам, регионы в 2020 г. увеличили свою зависимость от федеральной поддержки из-за пандемии. Кудрин также добавил, что по итогам 2020 г. общий дефицит бюджетов регионов России составил 676,5 млрд руб. против профицита годом ранее.

Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило, что у российских регионов в этом году может сильно вырасти объем краткосрочных долгов, что отрицательно скажется на их кредитоспособности. Дефициты региональных бюджетов, возникшие в 2020 г. в результате сильного прироста расходов бюджетов на здравоохранение и социальную политику, пришлось частично финансировать за счет наращивания долга, который вырос на 18% — почти до 2,5 трлн руб. впервые с 2016 г.

Ранее по теме: Регионы погружаются в долги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных