Ритейлеры сообщили о подорожании ноутбуков
Электроника в России с начала 2021 г. подорожала в зависимости от типа товара на 5-20%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителей крупнейших ритейлеров.
В частности, из-за трудностей с логистикой на фоне пандемии коронавируса на рынке возник дефицит чипов, вызвавший, в свою очередь, повышение стоимости ноутбуков. Пресс-служба «М.Видео — Эльдорадо» сообщила, что в компании заметили задержки и ограниченный объем поставок в отдельных категориях товаров. Там ответили, что на ситуации в России сказываются глобальные трудности с производством полупроводников и резкие скачки спроса на конкретные виды товаров.
По словам руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова, за последние полгода наиболее заметно выросли в цене ноутбуки нижнего ценового сегмента. «Повышение цен и дефицит устройств ожидаемы. По нашей оценке, возникшая ситуация сохранится вплоть до конца года», — отметил также вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.
Информацию о подорожании ноутбуков подтвердил Росстат. По данным ведомства за февраль, которые приводит ТАСС, за год стоимость ноутбуков выросла на 8,47%, а персональных компьютеров — на 5,53%. Так, средняя цена одного ноутбука составила 37 978 руб.