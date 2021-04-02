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Ритейлеры сообщили о подорожании ноутбуков

Ведомости

Электроника в России с начала 2021 г. подорожала в зависимости от типа товара на 5-20%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителей крупнейших ритейлеров.

В частности, из-за трудностей с логистикой на фоне пандемии коронавируса на рынке возник дефицит чипов, вызвавший, в свою очередь, повышение стоимости ноутбуков. Пресс-служба «М.Видео — Эльдорадо» сообщила, что в компании заметили задержки и ограниченный объем поставок в отдельных категориях товаров. Там ответили, что на ситуации в России сказываются глобальные трудности с производством полупроводников и резкие скачки спроса на конкретные виды товаров.

По словам руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова, за последние полгода наиболее заметно выросли в цене ноутбуки нижнего ценового сегмента. «Повышение цен и дефицит устройств ожидаемы. По нашей оценке, возникшая ситуация сохранится вплоть до конца года», — отметил также вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Информацию о подорожании ноутбуков подтвердил Росстат. По данным ведомства за февраль, которые приводит ТАСС, за год стоимость ноутбуков выросла на 8,47%, а персональных компьютеров — на 5,53%. Так, средняя цена одного ноутбука составила 37 978 руб.

Ранее по теме: Компьютеры подорожали минимум на 20% за год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных