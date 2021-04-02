Ритейлеры сообщили о подорожании ноутбуков

В частности, из-за трудностей с логистикой на фоне пандемии коронавируса на рынке возник дефицит чипов, вызвавший, в свою очередь, повышение стоимости ноутбуков. Пресс-служба «М.Видео — Эльдорадо» сообщила, что в компании заметили задержки и ограниченный объем поставок в отдельных категориях товаров. Там ответили, что на ситуации в России сказываются глобальные трудности с производством полупроводников и резкие скачки спроса на конкретные виды товаров.