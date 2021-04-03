Глава Роснедр назвал срок, на который России хватит запасов нефти

Ранее Росстат сообщил, что объем экспорта российской нефти по итогам января этого года сократился на 27,1% по сравнению с тем же месяцем 2020 г. Снижение объема поставок по сравнению с декабрем прошлого года составило 12,4%. В количественном выражении Россия поставила за рубеж в первый месяц года 15,8 млн тонн нефти.