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Глава Роснедр назвал срок, на который России хватит запасов нефти

Ведомости

При существующих технологиях извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, заявил глава Роснедр Евгений Киселев в интервью «Российской газете».

«Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели», — рассказал он.

Данный рубеж будет непременно отодвигаться по мере развития технологий, добавил Киселев, отметив, что запасов газа России хватит более чем на 60 лет при любых сценариях развития.

Ранее Росстат сообщил, что объем экспорта российской нефти по итогам января этого года сократился на 27,1% по сравнению с тем же месяцем 2020 г. Снижение объема поставок по сравнению с декабрем прошлого года составило 12,4%. В количественном выражении Россия поставила за рубеж в первый месяц года 15,8 млн тонн нефти.

Ранее по теме: Bloomberg узнал о резком росте поставок российской нефти в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных