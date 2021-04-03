Глава Роснедр назвал срок, на который России хватит запасов нефти
При существующих технологиях извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, заявил глава Роснедр Евгений Киселев в интервью «Российской газете».
«Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели», — рассказал он.
Данный рубеж будет непременно отодвигаться по мере развития технологий, добавил Киселев, отметив, что запасов газа России хватит более чем на 60 лет при любых сценариях развития.
Ранее Росстат сообщил, что объем экспорта российской нефти по итогам января этого года сократился на 27,1% по сравнению с тем же месяцем 2020 г. Снижение объема поставок по сравнению с декабрем прошлого года составило 12,4%. В количественном выражении Россия поставила за рубеж в первый месяц года 15,8 млн тонн нефти.