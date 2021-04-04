В Минтруде сообщили о положительной динамике по безработице в России
В России наблюдается положительная динамика в решении ситуации с безработицей, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 1».
«Как раз в том, что нам предстоит сделать за 2021 г., мы видим уже положительную динамику», — заявил он.
В январе президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время вывести страну на допандемийный уровень безработицы — не более 4,7%, согласно статистике 2019 г. В тот же месяц, согласно информации Росстата, 4,3 млн человек были официально зарегистрированы как безработные.
18 марта замглавы Минтруда Елена Мухтиярова отмечала, что число официально зарегистрированных безработных опустилось до 1,9 млн человек.
В начале марта эксперты сообщили, что только 41% россиян, которые недавно потеряли работу, смогли вновь трудоустроиться в 2020 г. Такие выводы сделали в Центре перспективных управленческих решений (ЦПУР) в аналитической записке, составленной на основе анализа открытых данных Роструда.