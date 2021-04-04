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В Минтруде сообщили о положительной динамике по безработице в России

Ведомости

В России наблюдается положительная динамика в решении ситуации с безработицей, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 1».

«Как раз в том, что нам предстоит сделать за 2021 г., мы видим уже положительную динамику», — заявил он.

В январе президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время вывести страну на допандемийный уровень безработицы — не более 4,7%, согласно статистике 2019 г. В тот же месяц, согласно информации Росстата, 4,3 млн человек были официально зарегистрированы как безработные.

18 марта замглавы Минтруда Елена Мухтиярова отмечала, что число официально зарегистрированных безработных опустилось до 1,9 млн человек.

В начале марта эксперты сообщили, что только 41% россиян, которые недавно потеряли работу, смогли вновь трудоустроиться в 2020 г. Такие выводы сделали в Центре перспективных управленческих решений (ЦПУР) в аналитической записке, составленной на основе анализа открытых данных Роструда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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