Минсельхоз не увидел оснований для роста цен на кондитерские изделия
Оснований для существенного роста цен на кондитерские изделия в России нет, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
«По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют», — говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что правительство приняло меры по стабилизации цен на продовольствие, включая сырье для производства кондитерской продукции.
В частности, затраты производителей на продукты переработки подсолнечника позволит снизить применение таможенно-тарифных мер регулирования экспорта масличных, а стоимость муки за последний месяц стабилизировалась благодаря субсидиям мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно.
Снижению стоимости сахара будет способствовать расширение в 2021 г. посевных площадей под сахарной свеклой и новые меры поддержки переработчиков. Кроме того, Минсельхоз инициировал введение на уровне Евразийского экономического союза квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины. «Введение меры позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке», — объяснили в министерстве.
Ранее РБК со ссылкой на производителей кондитерской продукции сообщил, что они предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на свои товары из-за подорожания сырья. Например, гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев рассказал изданию, что компании придется поднять цены на товары на уровень в среднем от 10%. О повышении цен также предупредили «Эссен Продакшн АГ» и кондитерская фабрика «Победа».