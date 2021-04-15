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Минсельхоз не увидел оснований для роста цен на кондитерские изделия

Ведомости

Оснований для существенного роста цен на кондитерские изделия в России нет, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

«По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют», — говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что правительство приняло меры по стабилизации цен на продовольствие, включая сырье для производства кондитерской продукции.

В частности, затраты производителей на продукты переработки подсолнечника позволит снизить применение таможенно-тарифных мер регулирования экспорта масличных, а стоимость муки за последний месяц стабилизировалась благодаря субсидиям мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно.

Снижению стоимости сахара будет способствовать расширение в 2021 г. посевных площадей под сахарной свеклой и новые меры поддержки переработчиков. Кроме того, Минсельхоз инициировал введение на уровне Евразийского экономического союза квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины. «Введение меры позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке», — объяснили в министерстве.

Ранее РБК со ссылкой на производителей кондитерской продукции сообщил, что они предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на свои товары из-за подорожания сырья. Например, гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев рассказал изданию, что компании придется поднять цены на товары на уровень в среднем от 10%. О повышении цен также предупредили «Эссен Продакшн АГ» и кондитерская фабрика «Победа».

Ранее по теме: Производители предупредили о повышении цен на кондитерские изделия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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