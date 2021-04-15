Минсельхоз не увидел оснований для роста цен на кондитерские изделия

Снижению стоимости сахара будет способствовать расширение в 2021 г. посевных площадей под сахарной свеклой и новые меры поддержки переработчиков. Кроме того, Минсельхоз инициировал введение на уровне Евразийского экономического союза квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины. «Введение меры позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке», — объяснили в министерстве.