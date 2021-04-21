Путин поручил правительству помочь регионам с «бременем долгов»

Глава государства отметил, что еще до обсуждения правительственных предложений «нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности». «Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 г.», — сказал Путин. Кроме того, он предложил как можно скорее реструктурировать уже бюджетные кредиты, которые были предоставлены регионам в 2020 г. для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями, так как срок погашения таких кредитов «истекает через два месяца».