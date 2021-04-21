Путин поручил правительству помочь регионам с «бременем долгов»
Правительство должно до 1 июля предоставить предложения о мерах помощи с «бременем долгов» региональным бюджетам, заместив четверть долга регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности бюджетными кредитами до 2029 г. Соответствующее поручение озвучил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
По словам президента, развитие страны зависит от развития регионов, их успешности и самодостаточности, и это «должно и будет всемерно поощряться», так что «мы поддержим тех, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания». «Чтобы раскрыть [потенциал регионов], нужно снизить бремя долговых обязательств, бремя долгов. Прошу правительство до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышения самостоятельности регионов», — сказал Путин, отметив, что предложения «летом детально обсудим на заседании Государственного совета».
Глава государства отметил, что еще до обсуждения правительственных предложений «нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности». «Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 г.», — сказал Путин. Кроме того, он предложил как можно скорее реструктурировать уже бюджетные кредиты, которые были предоставлены регионам в 2020 г. для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями, так как срок погашения таких кредитов «истекает через два месяца».
В начале апреля с предложением увеличить финансовую самостоятельность регионов выступал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в частности, он отметил необходимым увеличить ту долю доходов, которой бы субъекты распоряжались без федерального центра. Глава ведомства также выразил обеспокоенность тем, что в 2020 г. госдолг регионов вырос на 383 млрд руб., или на 18%, и составил 2,5 трлн руб., что является максимальным уровнем за 10 лет. Кудрин отметил, что если такая тенденция продолжится, велика угроза «финансовой пирамиды» региональных бюджетов
Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал доклад, согласно которому риски бюджетного кризиса в российских регионах выросли из-за пандемии коронавируса, связанных с ней карантинных мер и ограничений экономической активности. Аналитики указали, что снижение собственных доходов региональных бюджетов в 2020 г. после падения налоговых и неналоговых поступлений составило 30% и 20% соответственно в апреле-мае по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г.
Долг регионов в 2020 г., по данным ЦМАКП, вырос почти на 20% — до 2,5 трлн руб., а в 2021 г. объем трансфертов из федерального бюджета в региональные составит 3,1 трлн руб. в этом году и 2,8 трлн руб. в следующем году.