Минфин предложил провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя
Министерство финансов России выступило с предложением начать в стране эксперимент по маркировке алкоголя, ввозимого из-за рубежа, сообщил в ходе заседания коллегии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка статс-секретарь-замглавы Минфина Алексей Сазанов.
«Предлагаем запустить совместно с ФТС России эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории России», — сказал он.
С 1 апреля по поручению президента России Владимира Путина в стране стартовал эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольной продукции. Планируется, что он продлится до 31 августа 2022 г. Еще в сентябре прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров пояснил, что данная мера важна, поскольку указанная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату».
26 марта этого года Мантуров отметил, что маркировка пива не приведет к его подорожанию. К моменту запуска эксперимента в России обязательной маркировке подлежали табачная продукция, шубы, обувь, лекарства, фотоаппараты, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода, молочная продукция, упакованная вода, кресла-коляски и велосипеды.