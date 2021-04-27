Минфин предложил провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя

С 1 апреля по поручению президента России Владимира Путина в стране стартовал эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольной продукции. Планируется, что он продлится до 31 августа 2022 г. Еще в сентябре прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров пояснил, что данная мера важна, поскольку указанная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату».