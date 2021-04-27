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Минфин предложил провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Ведомости

Министерство финансов России выступило с предложением начать в стране эксперимент по маркировке алкоголя, ввозимого из-за рубежа, сообщил в ходе заседания коллегии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка статс-секретарь-замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Предлагаем запустить совместно с ФТС России эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории России», — сказал он.

С 1 апреля по поручению президента России Владимира Путина в стране стартовал эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольной продукции. Планируется, что он продлится до 31 августа 2022 г. Еще в сентябре прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров пояснил, что данная мера важна, поскольку указанная сфера «особенно подвержена контрафакту и фальсификату». 

26 марта этого года Мантуров отметил, что маркировка пива не приведет к его подорожанию. К моменту запуска эксперимента в России обязательной маркировке подлежали табачная продукция, шубы, обувь, лекарства, фотоаппараты, шины и покрышки, товары легкой промышленности, духи и туалетная вода, молочная продукция, упакованная вода, кресла-коляски и велосипеды.

Ранее по теме: Минпромторг не ожидает роста цен на пиво из-за маркировки
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных