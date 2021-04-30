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Минфин потребовал от получающих господдержку аграриев сдерживать цены

Ведомости

Сельхозпроизводители, получающие поддержку из госбюджета, должны сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке, заявил министр финансов Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.

«Если ты получаешь деньги из бюджета, тогда будь добр, ограничивай динамику стоимости своей продукции на внутреннем рынке. Мы в этом направлении в правительстве и двигаемся — разговариваем с производителями в таком ключе», — сказал Силуанов (цитата по «РИА Новости»).

Производители, которые пользуются мерами господдержки и при этом увеличивают цены на свою продукцию, аргументируют это тем, что цена на внешних рынках выросла и лучше отправлять товары туда, отметил министр.

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Среди мер — предоставление субсидий производителям. 

Ранее по теме: Минсельхоз не увидел оснований для роста цен на кондитерские изделия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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