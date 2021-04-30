Минфин потребовал от получающих господдержку аграриев сдерживать цены
Сельхозпроизводители, получающие поддержку из госбюджета, должны сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке, заявил министр финансов Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете.
«Если ты получаешь деньги из бюджета, тогда будь добр, ограничивай динамику стоимости своей продукции на внутреннем рынке. Мы в этом направлении в правительстве и двигаемся — разговариваем с производителями в таком ключе», — сказал Силуанов (цитата по «РИА Новости»).
Производители, которые пользуются мерами господдержки и при этом увеличивают цены на свою продукцию, аргументируют это тем, что цена на внешних рынках выросла и лучше отправлять товары туда, отметил министр.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Среди мер — предоставление субсидий производителям.